Über 100 Neufahrner wollten Elvis sehen: Positive Resonanz auf erste Open-Air-Kinotage

Nur die Leinwand leuchtet: Die Neufahrner Open-Air-Kinotage brachten eine besondere Stimmung in den Pfarrgarten. © Ostertag-Hill

Der Auftakt ist geglückt: Im Beisein zahlreicher Filmfans gingen die ersten Neufahrner Open-Air-Kinotage über die Bühne. Manche schauten sogar öfter rein.

Neufahrn - An vier aufeinanderfolgenden, lauen Sommerabenden genossen die Zuschauer im Pfarrgarten der evangelischen Kirchengemeinde ein ganz besonderes Kinoerlebnis unter freiem Himmel. „Die Resonanz war durchaus positiv, was sich auch daran zeigte, dass nicht wenige Besucher auch am Folgeabend wieder dabei waren“, berichtet Rathaus-Sprecherin Gabriele Ostertag-Hill

Am Samstagabend war kaum noch ein Platz frei

Voll besetzt war der evangelische Pfarrgarten am Samstagabend, als „Elvis“, das biografische Musikdrama des australischen Filmemachers Baz Luhrmann, auf dem Programm stand. Über 100 Besucher sahen den Film über das Leben der amerikanischen Rock’n’Roll-Ikone, erzählt aus der Perspektive seines Managers, Colonel Tom Parker.

Eine Initiative aus dem Bürgerhaushalt 2021 gab den Anstoß

Die Open-Air-Kinotage in Neufahrn vom 10 bis 13. August gingen auf eine Initiative aus dem Bürgerhaushalt 2021 zurück. Ostertag-Hill: „Der von Nadine Roithmaier eingereichte Vorschlag war eines der von der Bevölkerung in der Abstimmung favorisierten Projekte und erhielt in der Folge auch den Zuschlag in der Abstimmung des Gemeinderates.“

Ein ganz besonderer Dank seitens der Kommune gilt Pfarrerin Karin Jordak, die der Gemeinde Neufahrn den Pfarrgarten der evangelischen Kirche für die Ausrichtung der ersten Open-Air Kinotage zur Verfügung gestellt hat.

