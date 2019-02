Traumatisches Erlebnis für Neufahrner: Mitten in der Nacht steht er Einbrecher gegenüber

Ein Hausbesitzer traute seinen Augen kaum, als ihm plötzlich einem Unbekannten gegenüberstand. Die Polizei Neufahrn ermittelt.

Neufahrn – Ein Hausbesitzer traute seinen Augen kaum, als ihm plötzlich einem Unbekannten gegenüberstand: In der Nacht zum Donnerstag wurden zwei Einfamilienhäuser an der Rudi-Ismayr-Straße in Neufahrn Ziel von Einbrechern. In einem der Häuser erlebte der Besitzer Traumatisches, als er – von einem Geräusch geweckt – in den Hausflur ging: An der Eingangstür stand ein Unbekannter. Der geschockte Bewohner schrie laut auf, der Unbekannte flüchtete, berichtet die Polizei. Danach stellte der Geschädigte fest, dass seine Geldbörse, die auf einem Regal im Hausflur gelegen hatte, gestohlen worden war. Bargeld war zwar nicht drin, dafür aber diverse Ausweispapiere. Wie der Unbekannte ins Haus kam, muss noch ermittelt werden.

Der zweite Fall ereignet sich nur ein paar Häuser weiter. Hier glaubt die Geschädigte laut Polizei, dass sie um 2.30 Uhr Geräusche gehört hatte, die sich wie Schläge gegen Glas angehört hätten. Am Donnerstagmorgen stellte sie dann fest, dass aus ihrer Handtasche, die im Hausflur lag, das gesamte Bargeld gestohlen worden war. Der Schaden beträgt 200 Euro. Die Ermittler entdeckten Einbruchsspuren an der Haustür. Hinweise nimmt in beiden Fällen die PI Neufahrn unter Tel. (0 81 65) 9 51 00 entgegen. ft