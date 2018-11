Unbekannte Täter machen fette Beute

Unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Wohnhaus an der Neufahrner Thomastraße eingebrochen und haben dort Bargeld sowie diversen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet.

Neufahrn - In der Zeit von 12.30 bis 19.45 Uhr gelangten unbekannte Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere des Wohnhauses. „Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Räume und erbeuteten diverse Schmuckgegenstände sowie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro“, heißt es im Pressebericht des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Bereits am vergangenen Wochenende – im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagabend – waren Unbekannte in ein Wohngebäude am Lohweg eingebrochen. Nachdem die Einbrecher über ein Fenster in selbiges eindrangen, durchwühlten sie mehrere Zimmer im Haus, verschwanden jedoch ohne Beute. Der hinterlassene Sachschaden wird von den Ermittlern auf rund 1000 Euro geschätzt.

Die Kripo Erding hat inzwischen in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den geschilderten Einbrüchen unter der Telefonnummer (0 81 22) 96 80 mitzuteilen. Außerdem appelliert sie an die Bürger, „bereits bei verdächtigen Beobachtungen in Ihrem Wohnviertel unverzüglich die Polizei zu verständigen“. Oft würden potentielle Einbruchsobjekte von den Tätern im Vorfeld ausgespäht.