Oskar-reif: Ihr Gespür für Roboter verschaffte einer Mintrachingerin jetzt den Oskar-von-Miller-Preis

Teilen

Bei der „Oskar-Verleihung“: Sissy Friedrich. © privat

Weil sie mit 1,07 den besten Masterabschluss erreichte, wurde Sissy Friedrich aus Mintraching mit dem Oskar-von-Miller-Preis geehrt. Das FT hat nachgefragt.

Frau Friedrich, wie kommt man als 24-jährige Mintrachingerin zu einem Oskar?

Indem man in einer der sechs Kategorien, in der an der Hochschule München der Oskar-von-Miller-Preis jährlich vergeben wird, ganz vorne dabei ist. Ich habe die Auszeichnung in der Kategorie „Master“ erhalten, den ich an der Fakultät für Informatik und Mathematik gemacht habe.

Dabei haben Sie, wie nachzulesen ist, einem Roboter gezeigt, wie er aus Fehlern eines Menschen lernen kann. Wie muss man sich das vorstellen?

Es handelt sich hierbei um Robotic Learning, ein spezielles Forschungsprojekt, betreut vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, in dem der humanoide Roboter Rollin’ Justin im Mittelpunkt stand. Dabei habe ich ihm, wie einem Kind, etwas vorgemacht – mal mit, mal ohne Fehler, eben mit dem Ziel, dass er es richtig macht. Ein Beispiel: Ich habe mehrfach aus einer Dose kleine Steinchen in ein Gefäß auf einem Tisch umgefüllt. Einmal ging das Ganze daneben. Der Roboter musste die Steinchen aber in der Folge trotzdem im Gefäß deponieren. Das hat er auch geschafft.

Wie lauten denn jetzt Ihre weiteren Ziele? So ein 1,07-Abschluss ist ja doch eine gute Basis...

Mein Ziel ist innerhalb der nächsten fünf Jahre der Doktor in Ingenieurwissenschaften. Dafür bin ich seit Oktober 2021 an der Universität der Bundeswehr in München im Institut für Flugsysteme aktiv. Meine Schwerpunkte sind Pilotenbeobachtung und Missionsplanung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)