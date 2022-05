Markus Tribanek bleibt Vorsitzender des Neufahrner VdK - der auch in den sozialen Medien aktiver werden will

Von: Andreas Beschorner

Sie stehen an der Spitze des VdK Neufahrn: (v. l.) Hayrettin Yagiz, Fritz Tribanek, Ursula Bannert-Debeljak, Reinhard Landsberger, Marion Flieger, Fritz Nischwitz, Silke Rößler, Markus Tribanek und Kreisvorsitzende Gabriele Woelk. zz © Beschorner

Kein Wechsel an der Spitze, in anderen Bereichen will sich der VdK-Ortsverband Neufahrn aber schon verändern. Stichwort: Verjüngung.

Neufahrn - Die Feiern zum 75-jährigen Bestehen des VdK hat die Spitze des Sozialverbands wegen des Kriegs in der Ukraine abgesagt. In den Kreis- und Ortsverbänden versteht man das, ist aber gleichzeitig froh, sich nach über zwei Jahren der Einschränkungen durch die Corona-Krise wieder zu Versammlungen und zu Veranstaltungen treffen zu können. So wie am Samstag in Neufahrn, wo auch die Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung stand.

Markus Tribanek, der vor der Corona-Pandemie die Leitung des Neufahrner Ortsverbands übernommen hatte, konnte 40 der insgesamt 686 Mitglieder des VdK-Ortsverbands im Sportheim des FC Neufahrn begrüßen. Dabei betonte Tribanek sogleich, dass man die vergangenen zwei Jahre durchaus genutzt habe – nämlich zum Aufbau einer Homepage und für Aktivitäten in den sozialen Medien. Facebook, Instagram und Twitter – das nämlich, so sagte Tribanek, sei die Zukunft, darauf müsse man sich einstellen, vor allem auch als ein Verband, dessen meiste Mitglieder zwischen 50 und 70 Jahre alt seien. Es gelte also, die Jüngeren zu aktivieren, sie zum VdK zu bringen, damit nicht auch Neufahrn oder anderen Ortsverbänden das Schicksal drohe, das den VdK-Verbänden in Allershausen, Fahrenzhausen oder auch Rudelzhausen widerfahren sei, die entweder kurz vor der Auflösung stünden oder sich schon aufgelöst hätten.

Nach dem TSV der zweitgrößte Verein in der Gemeinde

Weil der Neufahrner VdK nach dem TSV Neufahrn der zweitgrößte Verein in der Gemeinde ist, war 3. Bürgermeister Ozan Iyibas gekommen, um ein Grußwort zu sprechen: Die Stimme des VdK als großen Sozialverbands habe in Deutschland Gewicht. Der VdK als sozialpolitische Lobby erzeuge den notwendigen Druck für Veränderungen – etwa in den Bereichen Pflege und Rente, lobte Iyibas. Und: Weil Zukunft Menschlichkeit brauche, appellierte er an den Ortsverband, Gesprächspartner und Mahner auch für die lokalen Entscheidungsträger zu sein.

Tribaneks neue Stellvertreterin heißt Silke Rößler

Die VdK-Kreisvorsitzende Gabriele Woelk, die als Wahlleiterin nach Neufahrn geeilt war, wusste darum, wie schwierig es ist, Menschen für das Ehrenamt zu begeistern: „Die Alten haben schon so viel gemacht, die Jungen arbeiten.“ Doch die Sorgen, man könne beim VdK Neufahrn keinen Vorstand zusammenbringen, waren unbegründet: Markus Tribanek erklärte sich bereit, noch weitere zwei Jahre dranzuhängen, seine neue Stellvertreterin heißt Silke Rößler, Schriftführer bleibt Reinhard Landsberger, Kassier ist wieder Fritz Tribanek, die Beisitzer heißen Hayrettin Yagiz, Ursula Bannert-Debeljak, Fritz Nischwitz und Anton Maier, als Frauenbeauftragte fungiert Marion Flieger.

Sie sind nun unter anderem auch dafür zuständig, dass den Mitgliedern wieder etwas geboten wird, wie es Kreisvorsitzende Woelk formuliert hatte: „Es darf auch wieder Geld ausgegeben werden.“ Im Falle von Neufahrn hat man derzeit 4600 Euro in der Verbandskasse.