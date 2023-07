Neufahrner Grundschule am Fürholzer Weg mit sieben Jahren Verspätung eingeweiht

Von: Andreas Beschorner

Endlich ist es so weit: Zahlreich nahmen Groß und Klein an der Schuleinweihung teil. © Lehmann

Jetzt war es also soweit: Sieben Jahre später als geplant, wurde die Neufahrner Grundschule am Fürholzer Weg eingeweiht. Dafür gab es unterschiedliche Gründe.

Neufahrn - Ein Clown trat auf, ein Video wurde gezeigt, gesungen, gegessen und getrunken wurde. Alles also, was man sich von einem Sommerfest einer Schule wie dem der Grundschule am Fürholzer Weg erwarten darf. Eher unerwartet war jedoch der Zusatz „mit Einweihung des Schulhauses“, die dem lustigen und bunten Treiben vorausging. Grund: Fast sieben (!) Jahre ist es her, dass die Grundschule bezogen wurde.

Eschlwech hatte all die Schwierigkeiten nach dem Bezug des neuen Gebäudes hautnah erlebt

Drei Jahre sind vergangen, seitdem Josef Eschlwech als Rektor ausschied und die Leitung Elke Horn übergab. Und dennoch war es Eschlwech, der die Geschichte vom Abriss der alten Schule an dieser Stelle im Jahr 2014 bis zum Einzug in die neue Schule im September 2016 noch hautnah erlebte, der auch all die Schwierigkeiten und Probleme nach dem Bezug des neuen Gebäudes am eigenen Leib noch vier Jahre lang bis zu seinem Ausscheiden 2020 erfahren durfte. All diese baulichen Probleme, dazu dann die Corona-Pandemie, haben dazu geführt, dass die offizielle Einweihung des Hauses Jahr um Jahr aufge- und verschoben und erst jetzt mit sieben Jahren Verzögerung durchgeführt wurde.

Uraufführung des Schulsongs „Die Fürholzerschule“

2010/2011 hätten die Überlegungen für einen Neubau im Gemeinderat begonnen, erinnerte sich Eschlwech in seiner Rede am Freitag zurück, wusste noch gut, wie man im Januar 2014 „mit Sack und Pack und über 300 Kindern“ in die Containerschule hinter der Alten Halle umzog, wo dann „drei Monate lang Chaoszustand pur“ geherrscht habe. Dass es an und in dem neuen Gebäude dann eine lange Liste an Baumängeln gab, die abzuarbeiten Jahre dauerte, fasste Eschlwech so zusammen: Nach dem Einzug in das neue Gebäude „wieder Baustelle, wieder Handwerker im Haus während des Unterrichts“.

Beim „offiziellen Gläschen“: (v. l.) Kerstin Rehm (BLLV), Margit Schulan (Jahnschule), Stefan Bäumel (OMG), Rektorin Elke Horn, Marietta Hager (Mittelschule), Konrektorin Wibke Marciniak, Ex-Schulleiter Josef Eschlwech, Thomas Lienert (Elternbeirat), Bürgermeister Franz Heilmeier und Sigrid Heck (Schulamt). © Lehmann

Dass sieben Jahre nach Eröffnung der Schule, zu deren Einweihung am Freitag auch Bürgermeister Franz Heilmeier, Schulamtsdirektorin Sigrid Heck und Elternbeiratsvorsitzender Thomas Lienert gratulierten, der in den Fußboden der Aula eingelassene Spruch von Johann Amon Comenius (16. Jahrhundert) „Die Schule ist keine Tretmühle, sondern ein heiterer Tummelplatz des Geistes“ zutrifft, davon konnte man sich beim großen Sommerfest überzeugen – Uraufführung des Schulsongs „Die Fürholzerschule – das sind wir“ inklusive.

Begonnen hatte das Treiben auf dem Schulgelände mit einem eher besinnlichen Akt: Pastoralreferentin Christina Brandl-Bommer segnete die Schulkreuze, bevor diese nach einem gemeinsamen „Vater unser“ an die Klassen übergeben wurden.