1,6 Promille: Betrunkener 19-Jähriger attackiert Neufahrner Volksfest-Besucher und Polizisten

Auch die alarmierte Polizeistreife tat sich schwer, den betrunkenen 19-Jährigen unter Kontrolle zu bekommen. Am Ende holte ihn seine Mutter ab. © Roland Weihrauch/dpa

Das Festzelt war voll, die Stimmung top. Nur ein 19-Jähriger tanzte beim Dolce-Vita-Konzert in Neufahrn aus der Reihe, griff Besucher und sogar die Polizei an.

Neufahrn - Rund 2500 Besucher vergnügten sich am Donnerstagabend auf dem Neufahrner Volksfest beim Auftritt von Dolce Vita – „ausgelassen und ohne Zwischenfälle“, so die Polizei. Danach kam es aber doch noch zu unschönen Szenen. Für die war allein ein 19-Jähriger zuständig, der gegen 23.15 Uhr im Bierzelt zwei jungen Frauen (16 und 18) mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll.

Der Beschuldigte – ein Alkoholtest ergab 1,6 Promille – erhielt vom PI-Einsatzleiter vor Ort einen Platzverweis und wurde von einer Beamtin und einem Beamten zum Ausgang des Geländes begleitet. Auf dem Weg dahin pöbelte er eine weitere Frau (18) an. Als eine 19-Jährige ihn zur Rede stellen wollte, schlug er ihr in die linke Seite.

Die Polizisten hatten keine andere Wahl und mussten ihn fesseln

Als nun das Streifenteam eingriff, drehte der 19-Jährige komplett durch und verpasste der Polizistin mit einem Schlag ins Gesicht eine Platzwunde an der Lippe. Der junge Mann musste gefesselt werden. Dabei verletzte er den anderen Polizisten am rechten Ohr. Der Rowdy wurde in die Dienststelle gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Anschließend holte seine Mutter den 19-Jährigen ab. Für das Volksfestgelände in Neufahrn erhielt er bis Sonntag ein Betretungsverbot.

