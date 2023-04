Endlich wieder Volksfest-Flair in Neufahrn - und das noch bis Sonntag

Von: Andreas Beschorner

Bestens gelaunt beteiligte sich auch der Nachwuchs vom Mintrachinger Kindergarten am Volksfesteinzug. © Lehmann

Fast vier Jahre mussten die Neufahrner ohne Volksfest-Gaudium leben. Seit Mittwoch ist auf der Festwiese aber wieder Zeit für Bier, Mandeln und Fahrgeschäfte.

Neufahrn – 2020 war die Corona-Pandemie gerade angelaufen, 2021 rollte die nächste Covid19-Welle, 2022 war die Lage noch zu unsicher, das Risiko zu groß: Drei Mal musste das Neufahrner Volksfest abgesagt werden. Seit Mittwoch ist die Zeit des Darbens vorbei. Mit zwei satten Schlägen hat Bürgermeister Franz Heilmeier auf dem Rathaus-Vorplatz das Neufahrner Volksfest eröffnet und damit unter Beweis gestellt, dass er das Anzapfen nicht verlernt hat. Passend zum freudigen Ereignis lugte pünktlich zum „O’zapft is“ die Sonne zwischen den Wolken hervor.

Hier geht er über die Bühne: der Auftakt der Volksfestsaison im Großraum München

Das Neufahrner Volksfest, das noch bis zum Sonntag dauert, ist nicht nur für Neufahrn und Freising ein Besuchermagnet, sondern bildet auch den Auftakt der Volksfestsaison im Großraum München. Und da waren am gestrigen Donnerstag zunächst einmal die Kleinen voller Begeisterung, gab es doch traditionell ermäßigte Fahrpreise und Rabatt auf Speisen und Getränke im Festzelt von Andreas Widmann. Am Abend gab es den traditionellen Höhepunkt für die Jugend: Dolce Vita erklomm die Bühne und brachte das Zelt zum Beben.

Gut gefüllt war der Volksfestplatz gleich zum Auftakt am Mittwochabend. © Lehmann

Wenn auch nach vier Jahren Pause vieles war wie immer und man nahtlos an die Traditionen anknüpfen konnte, so gibt es doch auch Neuerungen. Die wichtigste: Erstmals schenkt die Schlossbrauerei Au ein Vollbier aus, die Maß kostet 10,60 Euro. 2019 musste man noch 8,10 Euro für den Liter Bier (damals noch vom Hofbrauhaus Freising) berappen.

„Endlich“ – das werden auch die Profis, Halbprofis und Hobbyspieler in der Disziplin Schafkopfen sagen. Am Samstag ruft ab 13.30 Uhr das Freisinger Tagblatt zur Schafkopfmeisterschaft, die besten drei Spieler können sich auf Geldpreise von 500, 300 bzw. 200 Euro freuen. Am Sonntag ist das Volksfest 2023 dann Geschichte. Und alle freuen sich schon auf 2024, wenn es dann wieder heißt: „O’zapt is!“