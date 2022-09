Von Spielhaus bis CO2-Ampel: Mintrachinger Kiga-Elternbeirat blickt auf zwei ereignisreiche Jahre zurück

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Der Elternbeirat 2021/2022: Ingrid Kemp, Stefanie Schulz, Vroni Lampert, Sianeh Tam, Tina Herkner, Anna-Maria Trigas, Marc Bosch, Sebastian Waldmann, Mathias Kratzl, Karin Krüger, Burcu Rosati, Gülhan Cimesa und Jenny Bauer. © privat

Auf zwei bewegte Jahre blickt die Mintrachinger Kindergarten-Familie zurück. Der Elternbeirat hat nun an viele Aktionen erinnert - und in einem Video Bilanz gezogen.

Mintraching – Corona zum Trotz ist im Kindergarten Mintraching in den vergangenen zwei Jahren viel passiert. Mit zahlreichen Aktionen hat der Elternbeirat die Kasse aufgefüllt, um wichtige Anschaffungen zu tätigen, für die der Träger oder die Gemeinde nicht zuständig sind. Und wie hat man das Geld eingesetzt? Ein Überblick.

Nach reiflicher Überlegung wurde ein Indoor-Spielhaus mit Höhle, Aufstiegen, Sprossen und Brücke für ordentlich Kletterspaß angeschafft. Aber, so berichtet der Elternbeirat, es sei noch so vieles mehr passiert in den vergangenen beiden Jahren. Nicht nur das Indoor-Spielhaus in der Empfangshalle ist neu. Die meisten der Bäume im großen Garten mussten gefällt werden. Nun sorgen von der Feuerwehr Neufahrn und der Firma Miltec MTR vermittelte Blätternetze zusätzlich für Schatten. Für einen Aufenthalt im Freien auch im Sommer helfen zudem Hyphen-Mützen mit Nackenschirmen und extra starkem UV-Schutz.

Raumluftfilter und CO2-Ampeln beschafft

Ein neues Tablet mit SIM-Karte ermöglicht es, Entwicklungsgespräche flexibel online zu führen, sodass auch die Kinder richtig an Medien herangeführt werden. Um Mediennutzung geht es auch bei der fast vier Meter großen Leinwand in der Turnhalle. Und zwei neue Kindersitze sowie sechs neue Kindersitzerhöhungen ermöglichen sichere Ausflugsfahrten. Eine notwendige Anschaffung waren auch mobile Raumluftfilter und CO2-Ampeln. Sie haben in der Pandemiezeit mit dafür gesorgt, dass die Betreuung aufrechterhalten wurde und garantieren nun nachhaltig saubere Luft und eine geringere Virenlast im Gruppenraum.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Was in der Pandemie am meisten gefehlt habe, waren persönliche Treffen. Nur zwei Mal bot sich die Gelegenheit, die Eltern und Elternbeirat beim Schopf gegriffen haben: St. Martin. An Halloween sei dies nicht möglich gewesen. Aber mithilfe einer Karte von „Gruselhäusern“ auf Google Maps hätten die Eltern doch dafür gesorgt, dass sich Geister, Prinzessinnen und Superhelden auf den Weg machen konnten. Pünktlich zum 50. Jubiläum des Kindergartens durfte man nun wieder feiern (wir haben berichtet).

Kurse zur Selbstbehauptung

Bleiben noch die vielen Angebote, die der Elternbeirat auf die Beine stellen konnte, wie Kurse für Selbstbehauptung (KidsPro), Schwimmen und die richtige Stifthaltung. Außerdem wurde wieder ein neuer Maibaum geschlagen, geschält, angemalt und errichtet sowie die Äpfel von den Bäumen geleert und zur Mosterei gebracht. Und natürlich wurden Adventskränze geflochten und ein Flohmarkt veranstaltet, um die Kasse zu füllen.

Zumindest virtuell kann man das nun alles miterleben: Der Elternbeirat hat ein Video produziert, mit dem man zu einem kleinen Rundgang durch den Kindergarten einlädt. Hier sehen Sie den Clip:

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.