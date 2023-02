Von Zugunglück bis Kellerbrand: Neufahrner Feuerwehr wird überall gebraucht

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Zum Ehrenvorstand wurde Michael Westermeier (hinten, l.) ernannt. Seit 1991 hatte der Neufahrner im Verein Verantwortung übernommen, war lange Vorsitzender. Über weitere Ernennungen freuten sich Peter Wolf-Dölling (hinten, 2.v.l., Oberfeuerwehrmann), Kommandant Martin Seitner (Brandmeister) sowie (unten, v.l.) Carl Göbel (Oberfeuerwehrmann), Lucas Ziganek (Feuerwehrmann) und Manuel Westermeier (Löschmeister). Bürgermeister Christian Fürst gratulierte. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Eines wurde bei der Jahresversammlung der Neufahrner Feuerwehr klar: Die Ehrenamtlichen werden überall gebraucht, vor allem bei Unfällen auf der A 95.

Neufahrn – Wenn die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Neufarn gerufenwerden, ist der Einsatzort zu 77 Prozent auf der Autobahn A 95. Ganze 36 von 47 Alarmierungen führten zu Unfällen oder Autobränden auf das Teilstück zwischen Forstenried und Höhenrain. „Das ist einfach der geografischen Lage unserer Wehr geschuldet“, sah Kommandant Martin Seitner bei der Jahreshauptversammlung.

618 Einsatzstunden

1064 Stunden investierten die Neufahrner 2022 in Übungen und Ausbildung. Dazu kamen noch 618,8 Einsatzstunden, wobei ein großer Anteil auf das Zugunglück im Februar des vergangenen Jahres in Ebenhausen entfiel. „Wir kamen als drittes Fahrzeug an“, erinnerte sich der Kommandant. „Wir stellten unter anderem eine Zuwegung zu den Gleisen her, haben dazu erst einmal eine Schneise freischlagen müssen, um dann Spreizer, Schere und das Aggregat über die Böschung hochziehen zu können.“

Doch auch die anderen Alarmierungen waren nicht ohne: Die Palette reichte von einem Kellerbrand über Verkehrslenkungen bis hin zu einer Alarmierung nach München, um hier zusammen mit weiteren Einheit des Hilfeleistungskontingent aus dem Landkreis München bei der Ankunft der Flüchtlinge aus der Ukraine mit zu unterstützen.

24-Stunde-Übung

Besonders an eine 24-Stunden-Übung erinnerte Jugendwart Maxi Pfeifenrath. Hier wurden die zwölf Jugendlichen bei den verschiedensten Szenarien gefordert. Vermisstensuche, Forstarbeiter unter einem Baumstamm liegend und ein Brand waren die Einsatzstichworte. „Natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz“, sagt Pfeifenrath und zeigt ein paar Bilder vom „Strahlrohr-Fußball“. „Am Ende waren alle klatschnass.“ In diesem Jahr soll erneut neben den regulären Übungen eine 24-Stunden-Übung stattfinden.

Weil sie schon lange bei der Feuerwehr dabei sind, ehrte Kommandant Martin Seitner (2.v.r.) die Mitglieder (v.l.) Bernhard Urban (30 Jahre aktiv), Moritz Pfeifenrath (10 Jahre aktiv), Walter Neumeyer (50 Jahre Mitglied), Michael Spägele (30 Jahre aktiv) und Matthias Ruhdorfer (50 Jahre Mitglied). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Veranstaltungen

Von der Vereinsseite aus merkte man deutlich die Lockerungen der Coronabestimmungen. „Wir waren bei der Einweihung des Gerätehauses und des Bauhofs, beteiligten uns am Kriegerjahrtag, veranstalteten einen ,Winterzauber’ inklusive Nikolaus und ein Dorffest mit den anderen Vereinen“, zählt Vorstand Michael Spägele ein paar Punkte auf. Gerade bei letzterem kam am späten Abend ein Regenschauer wie gerufen. „Wir hätten sonst nicht gewusst, wie wir unter dem Protest der Kinder die Hüpfburg hätten abbauen können.“

Fahrzeugweihe

Als besonderen Höhepunkt rechne man dieses Jahr mit der Fahrzeugweihe des neuen Hilfelöschfahrzeugs (HLF 20), dass das Löschfahrzeug aus dem Jahr 1995 ersetzen wird. Auf das Thema „Einsatzwagen und Ersatzbeschaffung“ ging auch Bürgermeister Christian Fürst in seinem Grußwort ein. Auf der Liste stehen nämlich auch zwei Mannschaftstransportfahrzeuge (MTW), einen für die Neufahrner, ein anderer für die Hohenschäftlarner Feuerwehr. Die Anschaffung ist für 2024 geplant.

„Wir sind dabei, mit den Nachbargemeinden zu sprechen – vielleicht kann man sich zusammen tun und für drei einen top Preis bekommen.“ Feuerwehrfahrzeuge seien zwar generell teuer, aber das „Eisenbahnunglück hat auch gezeigt, wie solche Investitionen Hilfe erst möglich machen“, betonte der Bürgermeister

Ehrenvorstand

Zuletzt blieben Seitner und Spägele noch eine erfreuliche Aufgabe: Sie ernannten Michael Westermeir zum Ehrenvorstand. Seit 1991 hat der Neufahrner im Verein Verantwortung übernommen, war 15 Jahre sogar Erster Vorsitzender. Auf seine Initiative geht unter anderem der Bau des Übungsstadls, die Errichtung von den dringend benötigten Parkplätzen und die Verlegung des Spielplatzes zurück.

„Es war eine Mammutaufgabe. Das denk ich mir jedes Mal, wenn ich Fotos aus dieser Zeit sehe“, so sein Resümee. „Ich kann nur allen danken, die sich hier mit ihren Fähigkeiten eingebracht haben – und unseren Familien, die uns den Rücken gestärkt haben. Es war unglaublich.“