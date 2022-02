Die Weichen sind gestellt: Wie‘s jetzt in der Kinderbetreuung in Neufahrn weitergeht

Von: Andreas Beschorner

Gut aufgestellt ist Neufahrn mit seinen aktuell 724 Plätzen im Bereich der Kindergärten. © dpa

Es ist offiziell: Neufahrns Gemeinderat hat den Personalausschuss-Beschluss bestätigt und die Weichen für die Kinderbetreuung in den nächsten Jahren gestellt.

Neufahrn - Michaela Wiencke-Bimesmeier fasste für die Verwaltung die Ergebnisse der CIMA-Studie nochmals kurz zusammen: Im Krippenbereich verfüge die Gemeinde über rund 200 genehmigte Plätze, laut CIMA benötige man bis 2030 aber 255 Plätze. Vor allem bei Integrationsplätzen gebe es „Nachholbedarf“. Gut aufgestellt sei man bei den Kindergartenplätzen: 724 Plätze seien derzeit genehmigt, bis 2030 benötige man zwischen 661 und 717. Das Problem: Aufgrund des Personalmangels könne man derzeit nicht alle Plätze, für die man eine Genehmigung habe, auch besetzen.

CIMA schlägt den Bau eines Kinderhauses vor

Außerdem habe die CIMA den Bau eines Kinderhauses angeregt. Solch eine Einrichtung, in der Krippe und Kindergarten unter einem Dach vereint seien, gebe es derzeit nur in Massenhausen. Was also sei bis 2030 zu tun? Die Container des „Zauberwalds“ und am Keltenweg durch feste Gebäude ersetzen, vier integrative Krippengruppen schaffen. Erste Gespräche dazu seien bereits mit der Lebenshilfe geführt worden.

Räte von FW und SPD begrüßen das Gutachten

Thomas Seidenberger (FW) fand das CIMA-Gutachten „sehr gut“, weil es die „Knackpunkte“ klar benenne und deutlich sage, „was wir anpacken müssen“. Und auch Maximilian Heumann (SPD) begrüßte im Namen seiner Fraktion das Gutachten „außerordentlich“. Es zeige klar auf, wo man tätig werden müsse, obwohl, so Heumann, „die Gemeinde mit ihrem vielfältigen Angebot gut dasteht“. Judith Mayerhanser (Grüne) lobte ebenfalls die Vielfalt an Angeboten in Neufahrn, sah in dem Gutachten „den Grundstein für Zukunftsperspektiven“.

Die drei vorgeschlagenen Maßnahmen wurden einstimmig beschlossen. Zuvor war auf Antrag der Freien Wähler der Tagesordnungspunkt „Baumschutzverordnung“ vertagt worden.