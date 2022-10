Fotokoffer im Wert von 18.000 Euro gestohlen - Polizei Neufahrn sucht dringend Zeugen

Jetzt sind Zeugen gefragt: Die Polizei Neufahrn hofft, dass jemand den Langfinger am Neufahrner Lohweg möglicherweise beobachtet hat. © Daniel Karmann/dpa

Seinen Koffer mit Ausrüstung im Wert von 18.000 Euro hatte ein Fotograf in Neufahrn vergessen. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass ein Dieb schneller war.

Neufahrn - Am Mittwoch hatte der Fotograf bei einem Fotoshooting vor einem Getränkemarkt am Lohweg in Neufahrn einen Koffer mit umfangreicher Fotoausrüstung abgestellt. „Erst als er den Ort bereits verlassen hatte, bemerkte er das Fehlen des Fotokoffers“, teilte dazu die Polizei Neufahrn mit. Als der Fotograf zum Getränkemarkt zurückkehrte, war der Koffer verschwunden.

Und das tat weh, beläuft sich der Wert des Fotokoffers samt Inhalt doch auf über 18 000 Euro. Der Langfinger muss nach Polizeiangaben am Mittwoch in der Zeit von 18.30 bis 19.15 Uhr zugegriffen haben. Jetzt werden Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Neufahrn unter der Telefonnummer (0 81 65) 9 51 00.

ft