Bauausschuss genehmigt die Turnhallenpläne des TSV Neufahrn

Von: Andreas Beschorner

Um den Bedarf an Sportflächen zu decken - die Nachfrage steigt -, plant der TSV Neufahrn die neue Turnhalle. © Archiv

Der TSV Neufahrn wird Bauherr: Im Norden der Halle am Käthe-Winkelmann-Platz soll eine Turn- und Gymnastikhalle angebaut werden. Der Bauausschuss sagte Ja.

Neufahrn – Der Grund für den Bauantrag ist klar: Um den Bedarf an Sportflächen zu decken und der steigenden Nachfrage Rechnung zu tragen, muss der TSV Neufahrn erweitern. Für das Gelände besteht, so erläuterte die Verwaltung, ein rechtskräftiger Bebauungsplan mit der Nummer 45 und der Bezeichnung „Sport- und Freizeitpark am Galgenbachweg“. Der Bauantrag des TSV Neufahrn beinhaltete dabei einige Überschreitungen des B-Plans, für die die Gemeinderäte Befreiungen erteilen mussten – und das auch taten.

Eine Grenzüberschreitung ohne großartige negative Folgen

Da war zunächst die Überschreitung der festgesetzten Baugrenze für die 32 auf 21 Meter große Turn- und Gymnastikhalle. Die beantragte Befreiung berühre die Grundzüge der Planung nicht, auch sind nachbarschaftliche Belange in diesem Fall nicht betroffen, sodass der beantragten Befreiung zugestimmt werden könne. Außerdem: Da der Bebauungsplan im Bereich des Neubaus die Pflanzung von sechs Bäumen vorsehe, werde auch für diese Festsetzung eine Befreiung beantragt. Da tat man sich besonders leicht, denn die Bäume seien aktuell gar nicht vorhanden und mit hoher Wahrscheinlichkeit schon bei der Anlegung des Geländes nicht mit in die Freiflächenplanung aufgenommen worden, so die Ausführungen der Verwaltung. Fazit: Auch diese Befreiung berühre die Grundzüge der Planung nicht und könne so erteilt werden.

Nächster Punkt: Für den Neubau sei rechnerisch der Nachweis von 16 zusätzlichen Pkw-Stellplätzen erforderlich. Der TSV habe eine Abweichung von der gemeindlichen Stellplatzsatzung zur Erfüllung der Neuanlage beantragt und dies mit den ausreichend zur Verfügung stehenden Stellplätzen rund um den Sport- und Freizeitpark begründet. Verwaltung und Räte spielten auch da mit, weil sich direkt vor der TSV-Halle und in westlicher Richtung große öffentliche Parkplätze befänden, die hauptsächlich von den umliegenden Schulen und Kindertageseinrichtungen genutzt würden. Da die Vereinsnutzung der bestehenden und auch der neuen Halle erst am Nachmittag beginne, könne eine Doppelnutzung erfolgen. Die Folge: Eine Zustimmung zur Abweichung sei daher vertretbar.

Mehr Platz für Räder: Für 30 bis 40 wäre noch genug Raum vor der Minigolfanlage

Anders bei den Fahrradabstellplätzen. Denn statt der zusätzlich erforderlichen 16 Fahrradabstellplätze ließen sich laut TSV hier deutlich mehr Stellplätze für Fahrräder realisieren. In Verbindung mit dem Fahrradkonzept der Gemeinde und der aktuellen Umsetzung entstünden in Kürze auf dem Vorplatz des TSV 40 neue Fahrradständer. Weitere 30 bis 40 ließen sich vor der Minigolfanlage errichten. Dies sei ein deutliches und auch gewünschtes Zeichen, die TSV-Halle und den neu geplanten Multifunktionsanbau, die Gaststätte des TSV und alle Außenanlagen künftig verstärkt mit dem Fahrrad zu erreichen. Alles zusammen machte also die Zustimmung nicht schwer: Der TSV darf seine Turn- und Gymnastikhalle errichten.