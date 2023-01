Einigkeit im Gemeinderat: Wenn Windräder, dann im Neufahrner Süden

Windräder sollen sich bald auch auf Neufahrner Flur drehen. © Schlaf

Neufahrn will, was die mögliche Situierung von Windkraftanlagen angeht, das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben. Also wurde am Montag im Rat gehandelt.

Neufahrn – Sozusagen auf den letzten Drücker hat das Ratsgremium nun beschlossen, einen Teilflächennutzungsplan aufzustellen, mit dem die Flächen, auf denen Windräder errichtet werden dürfen, festgelegt werden können. Im Wesentlichen wird es auf wohl auf ein 2,8 Quadratkilometer großes Areal im Süden des Gemeindegebiets hinauslaufen.

Hintergrund ist das von der Bundesregierung angekündigte Wind-an-Land-Gesetz

Der rechtliche Hintergrund dieser durchaus wegweisenden Entscheidung ist das von der Bundesregierung angekündigte Wind-an-Land-Gesetz, das die in Bayern eingeführte 10H-Regelung aufweicht, wenn nicht gar aushebelt. Denn: Das Wind-an-Land-Gesetz ermöglicht es in der Praxis, Windräder im Abstand von 600 bis 800 Meter zur Wohnbebauung zu errichten. Bayern wurde dazu verpflichtet, bis Ende 2032 1,8 Prozent der Landesfläche als Vorrangfläche für Windenergienutzung auszuweisen. Und da kommen die Kommunen ins Spiel: Ihnen ist es möglich, über die Ausweisung von Konzentrationsflächen im Flächennutzungsplan die Errichtung von Windrädern zu steuern.

Und genau das macht die Gemeinde Neufahrn mit dem Aufstellungsbeschluss vom Montag – durchaus auch auf Anraten der Klimawende-Offensive von Landrat Helmut Petz und auf Drängen von Bürgermeister Franz Heilmeier, der bereits bei der letzten Bürgermeisterdienstbesprechung angekündigt hatte, Neufahrn plane einen solchen, weil wichtigen Beschluss. Dabei war vor allem der Zeitpunkt von Belang: Denn bis zum 1. Februar musste der Aufstellungsbeschluss gefasst sein, der dann bis zum 1. Februar 2024 auch rechtskräftig sein muss.

Lediglich eine kleine Fläche im Norden des Gemeindegebiets käme außerdem in Frage

Die Frage war freilich, ob – und wenn ja wo – im Gemeindegebiet überhaupt die Errichtung von Windkraftanlagen möglich wäre. Eine erste, auf Studien der BürgerEnergie-Genossenschaft und des Landkreises beruhende Grobbetrachtung zeige, dass der größte Teil des Gemeindegebiets durch die Sperrzone der Radaranlage bei Haindlfing und durch die Bauhöhenbeschränkung wegen des Flughafens als Standort ausfalle. „Angesichts heute üblicher Bauhöhen von Windrädern lässt sich eventuell im Gemeindegebiet südlich der Orte Neufahrn und Mintraching ein rechtlich zulässiger Standort finden“, hieß es als Fazit in der Beschlussvorlage. Lediglich eine kleine Fläche im Norden des Gemeindegebiets käme außerdem noch in Frage.

Die Frage, die sich nun am Montag stellte, war, ob die Gemeinde nun diese Möglichkeit der Steuerung ergreifen oder auf eine aktive Steuerung verzichten wolle, weil sich aufgrund der Wirtschaftlichkeit und anderer Qualitäten die Errichtung von Windrädern eh ganz von selbst auf die am besten geeigneten Flächen lenken werde. Der Gemeinderat war sich einig: Eine Bündelung der Standorte auf eine zusammenhängende Fläche sei erstrebenswert und deshalb über eine Konzentrationsfläche zu steuern. Diese Planung soll dann vor allem dazu dienen, die im Südwesten Neufahrns vorgesehene Siedlungsentwicklung nicht zu behindern. So beschloss der Rat die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans, um das Heft des Handelns in der Hand zu behalten.