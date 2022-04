Wolpertinger übernehmen: Pächter-Duo für den Metzgerwirt in Giggenhausen gefunden

Von: Andreas Beschorner

Neue Pächter seit vergangener Woche: Die Genossenschaft hat für den Metzgerwirt in Giggenhausen Wirte gefunden. Deren Motto: „So schmeckt Tradition heute.“ © Beschorner

Die Rettung der Dorfwirtschaft Giggenhausen geht in die nächste Runde: Jetzt sind Pächter am Start - ein erfahrenes Wirte-Duo übernimmt.

Giggenhausen – Lange war es jetzt still um den Metzgerwirt in Giggenhausen. Doch Aufsichtsrat und Vorstand der Genossenschaft, die sich zur Rettung der Dorfwirtschaft gegründet und das notwendige Kapital von einer Million Euro zusammenbekommen hat, waren nicht untätig. Im Gegenteil: Nach vielen Gesprächen und Vorbereitungen im Hintergrund kann man jetzt eine Erfolgsmeldung absetzen.

Metzgerwirt Giggenhausen: Auf der Suche nach passendem Wirt fündig geworden

Auf der Suche nach einem Pächter für den Metzgerwirt ist man fündig geworden: Daniel Zull und Markus Winnefeld haben, so hat das Freisinger Tagblatt erfahren, in der vergangenen Woche das Wirtshaus übernommen. Dabei lässt etwas tief blicken und erfreut die Herzen der Freunde bayerischer Wirthauskultur: Betrieben wird der Metzgerwirt offiziell von der neu gegründeten Wolpertinger GmbH mit Sitz in Neufahrn.

Das Duo Zull und Winnefeld ist in der Gastro-Szene nicht unbekannt: Zull ist beispielsweise Inhaber von Effe & Gold in Freising, sein Kompagnon hat das Fellas in Freising eröffnet. Schon lange, so erklärt Zull auf Nachfrage des FT, habe den beiden vorgeschwebt, ein bayerisches Wirtshaus zu betreiben. Als man dann davon hörte, dass mit dem Metzgerwirt in Giggenhausen ein solches Wirtshaus vor dem Aus stehe, eine Dorfgemeinschaft aber die Rettung anstrebe, habe man die Gelegenheit ergriffen und dem Verlust der Wirtshauskultur entgegenwirken wollen, wie es Zull ausdrückt.

Vielversprechendes Konzept im Metzgerwirt Giggenhausen: „So schmeckt Tradition heute“

Das Konzept, das das Pächter-Duo in Giggenhausen verfolgt, lasse sich so zusammenfassen: „So schmeckt Tradition heute.“ Sprich: traditionelle bayerische Küche, traditionell, aber nur mit selbst produzierten Zutaten zubereitet, das Ganze modern angerichtet und in einem etwas neuerem Ambiente.

Bevor es in einigen Wochen so richtig und offiziell losgeht, wird man – und zwar selbstverständlich in Absprache mit der Genossenschaft – noch einige Umbauten und bauliche Veränderungen vornehmen, so Zull. Beispiel: „Der Wintergarten soll ein echter Hingucker werden.“ Doch so weit ist man noch nicht. Zull und Winnefeld wollen auch nicht alles auf einmal umgestalten, sehen den Metzgerwirt eher als Langzeitprojekt, das sich nach und nach, Jahr für Jahr etwas weiterentwickelt und wächst. Und so ist auch der vor Kurzem abgeschlossene Pachtvertrag auf viele Jahre ausgelegt.

