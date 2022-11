Zukunftswerkstatt: Neufahrner Bürger haben viele Ideen für die Entwicklung der Gemeinde

Von: Andreas Beschorner

Wie soll sich Neufahrn entwickeln? Diese Frage wurde jetzt an die Bevölkerung weitergegeben. © Luftbild: Bayerische Vermessungsverwaltung

Die Bürger aus Neufahrn haben viele Ideen, wie sich die Gemeinde entwickeln soll. Bis Januar soll ein Leitbild entstehen.

Neufahrn – Am Ende soll ein Leitbild stehen – ein Leitbild, wie sich die Gemeinde Neufahrn entwickeln soll, wie man sich in ganz verschiedenen Bereichen aufstellen will. Einen Monat lang hatten die Bürger die Chance, sich online einzubringen, Anregungen und Kritik vorzutragen. Das war der erste Schritt. Jetzt folgte der zweite: Bei einer „Zukunftswerkstatt“ machte man sich auf den Weg in die Zukunft Neufahrns. Das Planungsbüro Planwerk Stadtentwicklung, das im Auftrag der Gemeinde den Prozess begleitet, hatte all das zusammengetragen und ausgewertet, was von Bürgern bisher eingebracht worden war.

Beim sogenannten Web-Mapping waren 137 Ideen eingetragen worden (davon 59 zu dem Bereich Verkehr/Mobilität), 73 Kommentare seien eingetragen worden, für die es 1874 Likes und 383 Dislikes gegeben habe. An der Online-Umfrage hatten sich 210 Bürger beteiligt, 149 haben die Umfrage bis zum Schluss beantwortet.

Die größte Beteiligung verzeichnete der Bereich Verkehr und Mobilität (155 Antworten), gefolgt von Freizeit/Kultur/Bildung (144), städtebauliche Entwicklung (143) und Soziales (141). Die geringste Beteiligung mit 99 Antworten verzeichnete der Bereich Finanzen und Digitalisierung (99). Bei der Auswertung der Umfrage waren bereits wesentliche Tendenzen zu erkennen: So soll beispielsweise die Entwicklung Neufahrns vor allem auf den Hauptort konzentriert werden. 79 Prozent der Antworten wollen, dass alle Angebote des täglichen Lebens in Neufahrn verfügbar seien, 31 Prozent wünschen sich neuen Wohnraum, 38 Prozent präferieren unterschiedliche Baustile und Gebäudehöhen, an denen sich die Vielfalt Neufahrns zeige.

Wohnraum, ÖPNV, Klimaschutz

50 Prozent der Umfrage-Teilnehmer sind der Meinung, dass die Gemeinde für sozialen und öffentlich geförderten Wohnraum verantwortlich ist, ihn gegebenenfalls selbst bauen muss. Aufgabe der Gemeinde sei es auch, so die breite Mehrheit der Umfrage-Teilnehmer, geeignete Räume für Begegnung, Bildung und Kultur bereitzustellen. Den ÖPNV sehen die meisten als Schlüssel zur Verkehrswende und fordern die Erreichbarkeit der Ortsteile – auch wenn das Geld kostet.

Was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, ist vor allem deutlich, dass man sich wohnortnahe Arbeits- und Ausbildungsplätze wünscht. Und: Von 98 Antworten bezeichnete die Hälfte Klimaschutz und Energiewende als wichtigste Themen für eine gute Zukunft, ein weiteres Drittel seht darin zumindest eine nicht ganz zu vernachlässigende Aufgabe.

Und schließlich noch ein Resultat aus dem Bereich Finanzen: Knapp ein Drittel der Antworten findet, dass bei freiwilligen Leistungen der Gemeinde nicht unnötig gespart werden solle.

Nach dem Beschluss vom Juli 2022, so einen Prozess in Gang zu setzen, und der Festlegung der zwölf Themenfelder durch den Gemeinderat sowie nach der Online-Beteiligung durch die Bürger und der Zukunftswerkstatt will man sich jetzt in verschiedenen „Expeditionsgruppen“ auf den Weg in die Zukunft Neufahrns machen. Bis Januar 2023 soll das unter Mitwirkung der Bürgerschaft erstellte Leitbild für die Kommune durch den Gemeinderat in öffentlicher Sitzung verabschiedet werden.

