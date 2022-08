Zwei Neufahrner und ihr großer Traum: Mit dem Motorrad um die ganze Welt

Von: Andreas Beschorner

Afrika – eine andere Welt: Vor Ait Ben Haddou, einem UNESCO-Weltkulturerbe, war für Thomas Wolff und seine Frau Rita aus Neufahrn ein Halt Pflicht. © privat

21 Länder haben sie gesehen, haben bisher 32 000 Kilometer zurückgelegt. Thomas Wolff (64) und seine Frau Rita (56) aus Neufahrn. Und das alles per Motorrad.

Neufahrn - Vom Nordkap bis nach Osteuropa, nach Chile und Argentinien haben sie ihre zwei Bikes getragen. Und die Tour rund um die Welt geht weiter. Bei einem kurzen „Zwischenstopp“ zu Hause in Neufahrn hat die Heimatzeitung das abenteuerlustige Duo besucht.

An der Wand hängt eine Weltkarte voller Stecknadeln, mit denen die Länder markiert sind, die Thomas und Rita bereits auf ihren Maschinen – zwei BMW – bereist haben. Vor siebeneinhalb Jahren haben sich die beiden kennengelernt. Thomas war begeisterter Biker, für große Reisen fehlte ihm aber die Zeit. Rita reiste gern, hatte aber keinen Motorradführerschein, so erzählen die beiden. Die Lösung: Rita macht „den Schein“, Thomas lässt sich von seiner Arbeit freistellen. Sie unternehmen erste Trips in Europa, fliegen auch nach Südafrika und Neuseeland, um dort mit geliehenen Motorrädern das Land zu erkunden. Und dann die Idee: „Wie wäre es, wenn wir nicht aufhören zu fahren und einmal um die ganze Welt fahren?“, so die Frage, die Thomas seiner Frau stellt.

Nordeuropa war ein absoluter Traum

Aus der Frage ist inzwischen Realität geworden: Die erste Etappe führte sie über Dänemark und Norwegen ans Nordkap. Weiter ging’s über Finnland, Estland, Lettland und Litauen nach Polen, Rumänien, Serbien, Kroatien und Italien, wobei Marokko auch nicht fehlen durfte, wieder zurück nach Neufahrn. Nordeuropa – ein Traum, da sind sich die beiden einig, auch wenn sie 3000 Kilometer im Regen und „Wind ohne Ende“ schon an die Grenzen brachten und nur etwas für hart gesottene Biker waren. Es folgte einige Wochen später die zweite Etappe: Südamerika. Thomas und Rita verschiffen ihre Maschinen nach Santiago, nehmen in Chile die legendäre Ruta 7 unter die Räder. Anders ausgedrückt: 1000 Kilometer Schotterpiste. Grandios, aber nicht viel weniger anstrengend: Argentinien, 3500 Kilometer immer geradeaus durch die Steppe, Windböen bis zu 100 km/h – alles „sehr kräftezehrend“, wie Thomas erzählt. Das Ziel: Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt. Von Buenos Aires aus ging es wieder zurück in die Heimat.

Der 3406 Meter hohe Cerro Fitz Roy in Argentinien ist nur eine der unglaublichen Naturkulissen, die Thomas und Rita auf ihrer Biker-Tour durch Südamerika erlebt haben. © privat

Das alles ist und war freilich nicht einfach zu planen. Oder auch gar nicht. Und deshalb müsse man eben, vor allem die Übernachtungsmöglichkeiten, spontan entscheiden. Leichter gemacht haben das die Corona-Pandemie und dann auch der Ukraine-Krieg nicht. Dazu Wind und Wetter, Straßen, die teils ganz überraschend riesige Schlaglöcher aufweisen – so ein Biker-Trip ist schon eine Herausforderung. Und auch eine körperliche Anstrengung. Und so haben sich Thomas und Rita durchaus auch einmal ein paar Tage Zeit genommen, um sich erholen, auch um die oft grandiosen Eindrücke zu verarbeiten.

„Mopeds“ sind immer sicher eingesperrt

Situationen, in denen sie Angst hatten, gab es aber nie. Einmal wurde Rita das Handy geklaut, mehr ist bisher nicht passiert. Und auch von größeren Reparaturen blieb das Biker-Duo bisher verschont. Gut so, denn beispielsweise in Südamerika sei es schwierig, an die passenden Reifen zu kommen, weiß Thomas. Die halten bei den Belastungen, denen sie auf der Tour ausgesetzt hin, lediglich 10 000, maximal 15 000 Kilometer. Und das ist bei den Strecken, die Thomas und Rita zurücklegen, nicht sehr lange. Eine Regel freilich gibt es, die immer und überall gilt: Die „Mopeds“, wie die beiden ihre schweren Maschinen liebevoll nennen, müssen über Nacht stets sicher eingesperrt sein.

Zwei Trampeltiere und zwei BMW-Bikes: Pfiffige Fotomotive gab es für das Duo aus Neufahrn genug. © privat

Derzeit sind Thomas und Rita wieder auf ihren Bikes unterwegs: Von Buenos Aires aus hat man sich Brasilien, Paraguay, Ecuador und Kolumbien vorgenommen. Erste Fotos sind schon angekommen – beispielsweise von den Wasserfällen bei Iguazu, den größten der Welt.

Gut zu wissen

Mehr zu lesen und sehen über Thomas und Rita gibt es im Internet unter www.xploreonbike.de, auf Facebook unter xploreonbike und Instagram (xploreonbike2021).