Ganz im Zeichen von weiß-blau

Volkshochschule Neufahrn stellt Frühjahrs- und Sommerprogramm vor

Was hat ein alter Blechteller mit „Heimat neu entdecken“ und „Wir feiern Bayern“ zu tun? Sehr viel, wie führende Frauen von der Vhs in Neufahrn finden. Das neue Programm soll nämlich ganz im Zeichen Bayerns uns seiner Jubiläen stehen. Es ist auch eine Ausstellung mit Überbleibseln aus mehr als 100 Jahren Geschichte geplant. Und so ein antiker Kinderteller könnte da durchaus eine Rolle spielen.