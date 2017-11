Jetzt live: Dringlichkeitsanträge - Landtag soll FMG-Umwandlung in AG ablehnen

Die SPD, Freien Wähler und Grüne im Landtag haben Dringlichkeitsanträge eingebracht: Die Staatsregierung solle von einer Umwandlung der Flughafen München GmbH in eine Aktiengesellschaft absehen. Die Diskussion im Newsblog.

15.27 Uhr: „Die Staatsregierung lässt einen seriösen und verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema vermissen.“

15.25 Uhr: Gleich geht‘s los. Der erste Redner zum Thema wird Florian von Brunn (SPD) sein.

15.08 Uhr: Vorletzter Redner zum zweiten Punkt.

14.55 Uhr: Punkt Zwei ist immer noch nicht gestartet, wir warten geduldig.

14.43 Uhr: Erwartet wurde, dass die Dringlichkeitsanträge zum Thema ab 15 Uhr besprochen werden. Aktuell wird noch der erste Antrag zum Thema Energiepolitik in alle Einzelteile zerlegt. Dann folgt noch eine Diskussion zur Geiselnahme in Pfaffenhofen, ehe es um den Flughafen geht.

14.30 Uhr: Die Reaktionen auf Horst Seehofers Kehrtwende waren wie erwartet: Große Empörung bei den Startbahngegnern, Zustimmung bei Erwin Huber (CSU).

14.25 Uhr: Die SPD hat zur namentlichen Abstimmung aufgerufen. Momentan wird noch die Energiepolitik diskutiert.

Eine Umwandlung der Flughafen München GmbH in eine Aktiengesellschaft ist entgegen ursprünglicher Aussagen noch nicht vom Tisch. Das machte Horst Seehofer vor rund zwei Wochen klar.

In Attaching, dem Nachbardorf des Flughafens, geht mittlerweile die Angst um. Schließlich wäre eine Aktiengesellschaft eine Möglichkeit, die dritte Startbahn zu realisieren, ohne einen erneuten Bürgerentscheid durchführen zu müssen.

Die SPD hat nun einen Dringlichkeitsantrag in das Plenum des Landtags eingebracht, in dem sie das Gremium auffordert, die Umwandlung der FMG in eine Aktiengesellschaft abzulehnen. Außerdem solle der Landtag die Staatsregierung auffordern, derartigen Bestrebungen eine Absage zu erteilen. Grüne und Freie Wähler haben ihrerseits mit Dringlichkeitsanträgen nachgezogen - in ähnlichem Wortlaut. Die Grünen möchten, dass sich der Landtag gegen eine Umwandlung positioniert, die Freien Wähler fordern, dass das auch schriftlich und mündlich mitgeteilt wird. Wir berichten live von der Diskussion und den folgenden Abstimmungen.