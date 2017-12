Oberappersdorf: Lkw-Stellplätze sorgen für Stirnrunzeln

Schwerlastverkehr in Oberappersdorf

von Claudia Bauer

Schon länger fühlen sich einige Anwohner der Oberen Dorfstraße in Oberappersdorf von den am Straßenrand parkenden Lkw eines Transportunternehmens gestört. Der Versuch des Firmenchefs, mit vier Stellplätzen auf dem Betriebsgelände das Problem zu lösen, stieß in der jüngsten Gemeinderatssitzung aber nicht nur auf Zustimmung.