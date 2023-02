Immer ein gutes Gefühl bei Getränke Winklmeier

Teilen

Auch Weine und Prosecco gibt es bei Getränke Winklmeier zur Auswahl – alle natürlich persönliche Empfehlungen der Familie. © Winklmeier

Getränkemarkt in ökologischer Holzbauweise mit über 450 Quadratmetern der Familie Winkler in Zolling unter dem Motto: familiär, fair, regional und ökologisch hat neu eröffnet.

Zolling (kh) – Getränke Winklmeier, der in Stadt und Landkreis Freising bekannte Familienbetrieb mit Getränkefachmarkt und Getränkelieferservice, hat einen neuen Meilenstein gesetzt: In der Moosburger Straße 49 in Zolling wurde in rund neunmonatiger Bauzeit ein nagelneuer Getränkemarkt in ökologischer Holzbauweise mit über 450 Quadratmetern Verkaufsfläche, Lager und Büroräumen errichtet. Inhaber Kurt und Christiane Winklmeier sind ebenso wie Sohn Markus glücklich und stolz zugleich, dass sie mit vereinten Kräften, der Unterstützung der Gemeinde Zolling und der Mitarbeit vieler regionaler Handwerksbetriebe ein echtes Schmuckstück aus heimischem Holz errichtet haben.

Es war schon lange unser Traum, dass wir mit unserem kleinen Getränkemarkt im Birkenweg in ein modernes und ökologisches Gebäude am Ortsrand von Zolling umziehen

Die Familie freue sich sehr, dass selbst Bürgermeister Helmut Priller und der Gemeinderat das Ergebnis als innovatives und nachhaltiges Vorzeigeprojekt loben.

Ökologisches Gesamtkonzept

Der neue Getränkemarkt besticht nicht nur durch seine ansprechende Architektur, die harmonische Formensprache, die Auswahl seiner Baumaterialien und die Ausführung als „KfW40 Nichtwohngebäude“ mit überzeugender Energiebilanz. „Basis ist ein ökologisches Gesamtkonzept“, betont Kurt Winklmeier, „der neue Getränkemarkt ist im vollen Bewusstsein der Verantwortung für die kommenden Generationen und unsere Umwelt gebaut worden.“ Wichtig war den Bauherren, dass es nach der Zufahrt in die Sackgasse direkt vor dem Getränkemarkt zwölf großzügige Parkplätze gibt, auf denen selbst die Sprinter von Handwerkern Platz haben. Ab dem Frühjahr werden die Besucher von einer Blumenwiese für Bienen und Schmetterlinge begrüßt, denn der Familienbetrieb mit 54-jähriger Tradition setzt auf Artenvielfalt und einen klimaneutralen Fußabdruck.

Impressionen aus dem Getränkemarkt Winklmeier Fotostrecke ansehen

Getränkeauswahl auf über 450 Quadratmeter

Sohn Markus präsentiert professionell das große Sortiment im Getränkemarkt: Auf über 450 Quadratmeter Verkaufsfläche werden große und kleine Marken zu absolut fairen Preisen angeboten. Die Kunden können aus über 450 Produkten von mehr als 60 Herstellern wählen. Ebenfalls zum Sortiment gehört bei Getränke Winklmeier eine deutlich vergrößerte Abteilung mit Weinen und Prosecco. Die Produkte sind handverlesene Empfehlungen der Familie, denn auch hier stehen Regionalität und Bioqualität im Fokus.

Besuchen Sie den Getränkemarkt

Lieferservice für Firmen und Privatkunden

Neben dem neuen Abholmarkt hat Getränke Winklmeier seit 2015 ein zweites Standbein erfolgreich im Unternehmen etabliert: „Wir bringen’s einfach!“ heißt das Motto für den flotten Lieferservice des Familienbetriebs im gesamten Landkreis Freising. Die Getränkekisten werden nicht nur bis zur Haustüre der Kunden geliefert, sondern bis an den Lagerplatz in der Wohnung oder im Büro. Neben Privatkunden zählen auch viele Firmen, Büros, Behörden, Schulen und Kindergärten zu den Kunden.

Was den Kunden bei jedem Einkauf in Erinnerung bleiben soll, ist ein gutes Gefühl – „denn das vergisst man nicht“, weiß Kurt Winklmeier aus eigener Erfahrung. Seine Familie lädt herzlich ein in den Getränkemarkt mit natürlichem Holzduft und entspannter Einkaufsatmosphäre: „Schaut’s vorbei, lasst Euch beraten und wer’s ganz bequem haben will, dem stellen wir die Getränkekisten auch direkt in den Kofferraum seines Autos. In puncto Service und Zuverlässigkeit sind wir unschlagbar.“

Kontakt

Getränke Winklmeier

Familie Winklmeier

Neue Adresse: Moosburger Str. 49

85406 Zolling bei Freising

E-Mail post@getraenke-winklmeier.de

Web: www.getraenke-winklmeier.de

Tel. 08167-378

Hier geht‘s zum Getränkemarkt