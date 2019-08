Zum 10. Geburtstag rollten in Giggenhausen viele Oldtimer an

Viele alte Fahrzeuge rollten am Sonntag durch Giggenhausen, als die Oldtimerfreunde ihren 10. Geburtstag feierten. Auch ein „Oldtimer-Pfarrer“ feierte mit.

Giggenhausen – Von 38 auf 170 in zehn Jahren – so lautet die Kurzversion der erfreulichen Mitgliederentwicklung, die der junge Verein der Oldtimerfreunde Giggenhausen-Schaidenhausen seit seiner Gründungsversammlung am 7. Dezember 2009 genommen hat. Am Sonntag wurde das Jubiläum gefeiert und die Vereinsfahne geweiht.

Besagte Gründung, bei der die immer noch aktiven Vorstandsmitglieder Richard Meier (Vorsitzender) Anton Siegl (Schatzmeister) seinerzeit zu Amt und Würden gekommen waren, fand in Meiers Werkstatt in Giggenhausen statt. Die große, historische Halle für Landmaschinen erwies sich beim Jubiläum mit rund 200 Gästen als passende Location für die Feier und den von Ruhestandspfarrer Otto Steinberger zelebrierten Festgottesdienst. Für den musikalischen Rahmen sorgten die Indersdorfer Musikanten.

Wie Pfarrer Steinberger feststellte, sei eine Werkshalle ein ungewöhnlicher Ort für einen Gottesdienst, jedoch: „Kirche soll mitten im Leben sein“ – und dazu passe auch, wie er humorvoll anmerkte, ein „Oldtimer-Pfarrer“. In seiner Predigt ging Steinberger auf die globale Herausforderung zu mehr Nachhaltigkeit ein: „In der heutigen Wegwerfgesellschaft hat ein Oldtimer eine besondere Bedeutung, mit Blick auf die Ressourcen“, sagte er.

+ Den kirchlichen Segen erteilte Pfarrer Otto Steinberger der neuen Vereinsfahne. © Wilms Im Gottesdienst erteilte der Geistliche zusammen mit Richard Meier, dessen Stellvertreter Franz Hierhager und Schriftführerin Cornelia Orlick der neuen Vereinsfahne den kirchlichen Segen. Darauf abgebildet ist das Logo eines stilisierten Rads, in dem sich die „Gefährten“ der Oldtimerfreunde – Motorräder, Traktoren, Autos und Stationärmotoren – wiederfinden. So versteht es sich fast von selber, dass viele Mitglieder mit genau diesen Vehikeln zur Geburtstagsfeier gekommen waren. Das imposante Spalier der nostalgischen alten Fahrzeuge, in der Mehrzahl landwirtschaftliche Traktoren, erfreute auch vorbeikommende Ausflügler und Spaziergänger.

Höhepunkt war schließlich die eindrucksvolle Fahrzeugweihe, die Pfarrer Steinberger vor der Halle an rund 70 Fahrzeugen durchführte. Diese reihten sich, mit ihren Besitzern am Steuer, brav hintereinander ein, um bei strahlendem Sonnenschein die kirchlichen Weihen zu empfangen.

Ulrike Wilms

