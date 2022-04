Ostern fernab der Heimat: Ukrainische Flüchtlinge feiern in Haag Fest der Auferstehung

Das traditionelle Ostergebäck Paska genossen (v. l.) Olga Kudimova sowie Vlada Perepelytsia mit ihren Kinder Ruslan und Maria aus Charkiw. © Martin

In Haag gab es am Wochenende ein zweites Osterfest. Eine Woche nach den westlichen Kirchen feierten die ukrainisch-orthodoxen Christen.

Haag - Es war eine gute Gelegenheit für den Haager Helferkreis und den Elternbeirat des Haager Kindergartens, ein Beisammensein in der Aula der Grundschule zu organisieren. Rund 35 Familien aus der Ukraine haben in Haag mittlerweile Unterschlupf gefunden. Der neu gegründete Helferkreis in der Ampergemeinde (wir berichteten) und der Elternbeirat der Kita sorgten dafür, dass am Sonntag ein paar Stunden österliche Freude aufkamen, trotz der Grauen des Krieges.

Das Fest der Auferstehung hätten einige Familien aus der Ukraine bereits am Vormittag genutzt, um in der Haager Kirche St. Laurentius ihre österlichen Speisen vom Zollinger Pfarrherrn, Pater Ignatius Kullu, weihen zu lassen, erzählt Elena Sgoff. Die gebürtige Ukrainerin hilft beim Übersetzen.

Traditioneller Kuchen aus der Ukraine

Seit mehr als zehn Jahren lebt die Volkswirtin bereits mit ihrem Mann – einen „alteingesessenen“ Haager – in der Ampertalgemeinde. Das „Paska“, ein typisches Ostergebäck in der Ukraine aus Hefe, Zucker, Butter, Eiern, Mehl und Milch, steht auf dem Kuchenbuffet, das der Elternbeirat des Haager Kindergartens für das gemeinsame Beisammensein bestückt hat. Von der dicken Schicht Zuckerguss lecken die Kinder zuerst, wenn sie ein Stück davon auf ihren Teller gelegt bekommen. Die Tradition des Oster-eiersuchens gebe es in der Ukraine nicht, erzählt Sgoff. Dafür würden die bunt gefärbten Eier aneinandergestoßen, auf dass das eigene Ei unversehrt bleibe und die Schale des anderen breche.

Elisabeth Maier vom Haager Helferkreis bemüht sich seit einigen Wochen, die Kinder und Jugendlichen aus den ukrainischen Familien nach dem Schulunterricht am Nachmittag zu beschäftigen. „Ihr könnt alle ins Jugendzentrum kommen“, lud sie den Nachwuchs am Sonntag ein.

Beschult werden die kleineren Kinder derzeit an der Grundschule in Langenbach, wo eine ukrainisch sprechende Lehrerin Lerngruppen von jeweils zwölf Kindern ins Leben gerufen hat. Die älteren Kinder und Jugendlichen dürfen Lernklassen am Camerloher-Gymnasium in Freising besuchen. „Das ist ideal“, freut sich Dominik Berger. Der 2. Bürgermeister der Gemeinde hieß die Familien am Sonntag willkommen und dankte den Helfern, die sich derzeit in der Haager Flüchtlingshilfe engagieren. Heidi Legner-Hackney bietet Deutschkurse im Sportheim an, wo der Sportverein den Seminarraum jeweils dienstags und donnerstags dafür zur Verfügung gestellt hat.

Der kurzweilige Oster-nachmittag hat viel dazu beigetragen, dass sich die geflüchteten Familien untereinander besser kennengelernt haben.

Maria Martin

