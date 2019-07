Schwerer Lkw-Unfall auf A9: Fahrer eingeklemmt - Autobahn in beide Richtungen gesperrt

Auf der A9 bei Paunzhausen ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen. Die Autobahn ist aktuell noch in beide Richtungen gesperrt.

Paunzhausen - Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Dienstagmorgen gegen 2.45 Uhr ein Lkw-Sattelzug auf der Autobahn A9 bei Paunzhausen gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Das meldet die Feuerwehr Allershausen.

Das Unfallgespann, das laut Bericht auf dem Weg nach München war, durchbrach die Mittelleitplanke aus Beton und kam erst an dem Hindernis zwischen den beiden Fahrspuren zum stehen.

Unfall auf A9: Lkw-Fahrer eingeklemmt

Der Fahrer wurde in seinem Wrack stark eingeklemmt. Die alarmierten Feuerwehren aus Allershausen, Schweitenkirchen und Sünzhausen konnten nach der Sicherung des instabilen Sattelzugs sofort mit der Rettung des Fahrers beginnen. Durch den enormen Aufprall war das Führerhaus so stark demoliert, dass der Verunglückte nur unter großem Aufwand aus seiner Lkw-Kabine befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden konnte. Anschließend wurde der Schwerverletzte mit einem Hubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Schwerer Unfall auf A9: Autobahn teilweise noch gesperrt

Beim Durchbrechen der Leitplanke wurde auch der Kraftstofftank des Lastwagens beschädigt, wodurch etwa 100 Liter Diesel austraten, bevor die Mitglieder der Feuerwehr diese auffangen und abpumpen konnte. Ein Spezialunternehmen mit Kran musste zur Bergung des Lkw angefordert werden. Für die Rettungsmaßnahmen war die Autobahn in beiden Fahrrichtungen für rund eine Stunde gesperrt.

+ © FFW Allershausen „Die Zusammenarbeit der Feuerwehren und Rettungsdienste, die von beiden Seiten der Autobahn an die Einsatzstelle fahren und dort agieren konnten, funktionierte hervorragend“, heißt es in dem Bericht. Nach drei Stunden konnten die Kräfte die Einsatzstelle wieder verlassen. Zur Bergung des Sattelzuges war die Autobahn in den frühen Morgenstunden noch zeitweise gesperrt.

