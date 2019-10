Herzlos: Kleiner Hund auf Autobahnparkplatz zurückgelassen - jetzt ermittelt die Polizei

Im Landkreis Freising in Oberbayern wurde mitten in der Nacht ein kleiner Hund von seinen Besitzern auf einem Autobahnparkplatz einfach zurückgelassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Paunzhausen – Hunde werden oft als „der beste Freund des Menschen“ bezeichnet. Das sah der Besitzer eines zwei- bis dreijährigen, hellen Kurzhaar-Chihuahuas offenbar anders: Der Vierbeiner wurde in der Nacht zum Montag um 1.30 Uhr nachts auf dem Autobahnparkplatz an der A 9 „Paunzhausener Feld“ gefunden.

Landkreis Freising/Bayern: Hund wird auf Autobahnparkplatz angebunden - Besitzer lässt ihn dort zurück

Er war mit der Leine an die Türklinke des Toilettenhäuschens gebunden. Neben ihm sein Körbchen, Futter, Hundespielzeug und Schüssel. Laut Polizei kann der Hund nicht zugeordnet werden, weil er nicht gechippt ist. Er befindet sich, das betont der zuständige Polizeibeamte, aktuell in sehr guten Händen.

Jetzt sucht die Polizei nach den Besitzern, die den Kleinen einfach auf dem Autobahnparkplatz zurückgelassen haben. Wer etwas beobachtet hat, soll sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Freising unter Tel. (0 81 61) 95 20 in Verbindung setzen. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.



