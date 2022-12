„Brutal marode“ und „richtig tiefe Löcher“: In Paunzhausen müssen einige Straßen dringend saniert werden

Tiefe Schlaglöcher sind unter anderem das Problem auf einigen Straßen in Paunzhausen. Symbolbild © dpa

Die Straßen und Gehwege der Gemeinde Paunzhausen sind teilweise in besorgniserregendem Zustand. Jetzt will man so schnell wie möglich Abhilfe schaffen.

Paunzhausen – Mit Flickschusterei ist es nicht mehr getan. Das machte Friedrich Boos, Sprecher des Arbeitskreises Verkehr, bei der Vorlage seines Schadensberichts im Paunzhausener Gemeinderat unmissverständlich deutlich. „Wir brauchen ein Konzept“, stellte Boos fest. Und zwar eines, das ganz klare Prioritäten setze. Angefangen von Schäden, die der Bauhof richten könne bis hin zu solchen, für die es Fachfirmen brauche.

Fasanenweg ist eine Gefahrenstelle

„Die Bilder sprechen für sich“, sagte Boos. Er bezog sich damit etwa auf die stark beschädigte Verbindungsstraße zwischen Johanneck und Hohenbuch, die bei Weitem nicht das einzige krasse Beispiel war. Knapp 70 Fotos aus den Ortsteilen Walterskirchen, Angerhöfe und Paunzhausen sowie aus Johanneck und Schernbuch umfasste die von Boos vorgelegte Dokumentation. Zirka 40 Schadensstellen hatte der Arbeitskreis auf dem Gemeindegebiet ausgemacht. Darunter etwa der Fasanenweg in Paunzhausen, der laut Boos „brutal marode aussieht“ und „richtig tiefe Löcher aufweist“ – eine Gefahrenstelle für Zweiradfahrer und Fußgänger. Gleiches gelte für Bereiche der Schucklbergstraße. Und zwar nicht nur partiell, sondern auf einer Fläche von 100 Quadratmetern.

Während der folgenden Debatte im Gemeinderat stellten sich die Ortsdurchfahrten von Paunzhausen und Schernbuch als Sonderfälle heraus. Die Gehwege sind nach Darstellung von Boos in schlechtem bis untragbarem Zustand. Da es sich aber um Staatsstraßen handelt, ist es nicht so einfach, die Missstände zu beheben. Für die Instandhaltung der Gehwege ist zwar die Gemeinde verantwortlich, um sie vernünftig zu reparieren, müsste jedoch die Straße aufgerissen werden. Deshalb gilt es laut Boos, unbedingt einen Termin mit dem Straßenbauamt auszumachen, um die Angelegenheit abzustimmen.

Bürgermeister Johann Daniel erklärte, es habe bereits mehrfach Kontakt mit dem Straßenbauamt in dieser Sache gegeben. Zu einer Lösung sei es bis dato aber nicht gekommen. Im Gremium wurden unabhängig davon Stimmen laut, die forderten, die Sanierung der Straßen und Gehwege jetzt mit Nachdruck zu verfolgen. „Seit drei bis fünf Jahren“ seien dafür schon 100 000 Euro vorgesehen, aber passiert sei bis jetzt nichts, stellte Birgit Kasper, eines der vier Mitglieder im Verkehrsausschuss, enttäuscht fest. Aus ihrer Sicht müsse man „jetzt endlich mal anfangen, was zu machen.“

Tiefbauspezialist tritt demnächst seinen Dienst an

Der Rathauschef betonte, er habe ein offenes Ohr für die dringend notwendigen Straßensanierungen. An der einen oder anderen Stelle gab er jedoch zu bedenken, dass es teuer werden könne. Dem geforderten Konzept und einer Terminvereinbarung mit dem Straßenbauamt stimmte er aber ausdrücklich zu. Laut Daniel trifft es sich gut, dass in der Verwaltungsgemeinschaft demnächst ein Tiefbauspezialist den Dienst antritt. Er erhoffe sich davon zusätzliche Expertise und Unterstützung. Boos riet am Ende noch einmal eindringlich dazu, „am Ball zu bleiben“.

Der Forderung nach einem Sanierungskonzept entsprach das Gremium in jedem Fall einstimmig. Angedacht ist, womöglich schon in der übernächsten Sitzung des Gemeinderats Ergebnisse vorzulegen und erste Beschlüsse zu fassen.

Alexander Fischer

