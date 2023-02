Bürgerhaus Paunzhausen: Die Pläne reifen

Eine Schießanlage - wie etwa diese hier von den Almenrausch-Schützen Berglern - ist auch im neuen Bürgerhaus in Paunzhausen angedacht. © Almenrausch Berglern

Beim geplanten Bürgerhaus in Paunzhausen sind noch viele Fragen offen. Aktuell ist man damit beschäftigt, was und wo alles in der ehemaligen Raiffeisenbank Platz finden soll.

Paunzhausen – Die Begehrlichkeiten sind soweit klar: Ein Bürgersaal für kulturelle und gesellschaftliche Zwecke soll es sein – vielseitig nutzbar und auch ein wenig repräsentativ. Schließlich hat man allein für den Kauf der Immobilie 650 000 Euro auf den Tisch gelegt. Entwürfe, sprich Varianten für den Ausbau, also, ob der Saal im Dachgeschoß oder lieber doch im Parterre sein soll, gibt es auch schon. Ausgearbeitet hat sie das Freisinger Architekturbüro Deppisch.

Die Meinungen darüber gingen im Gemeinderat aber jüngst noch weit auseinander. Unter anderem weil der Schützenverein zur Linde, der bis dato im Gasthaus „Liebhardt“ untergebracht ist, auf lange Sicht eine neue Bleibe sucht. Angedacht ist, im Keller des Bürgerhauses eine neue Schießanlage einzurichten.

Wie Bürgermeister Hans Daniel erklärte, hat es bereits einen Lokaltermin mit einem Vertreter der Regierung von Oberbayern gegeben, wonach es eventuell eine staatliche Förderung dafür geben könnte. Der Platz würde gerade mal so reichen, bestätigte Phillip Stadler, CSU-Gemeinderat und Vizevorstand des Schützenvereins. Demnach seien von den Abständen her die notwendigen sechs Schießstände denkbar. Selbst für ein kleines Stüberl würde der Platz noch reichen. Allerdings nur mit einer Art „Ausgabeküche“, wie es hieß. Daniel machte jedoch deutlich, dass eine Verpachtung, sprich eine professionelle Bewirtung, wohl nicht in Frage kommt, weil es dann keine Förderung mehr für das Vorhaben gebe.

Als Knackpunkt bei der Kellernutzung durch den Schützenverein stellte sich heraus, dass man dort dann keine Toiletten mehr unterbringen könnte. „Eigentlich bräuchten wir den ganzen Keller“, argumentierte Daniel. Toiletten also Fehlanzeige. Die müssten dann auf jeden Fall woanders, zum Beispiel im Erdgeschoß, untergebracht werden. Möglich für den Fall, dass man den Bürgersaal, ob mit oder ohne Anbau, dort unterbringen will. Sollte das Dachgeschoß zum Bürgersaal ausgebaut werden, wäre wiederum im Erdgeschoß Platz für Toiletten. „Oben bin ich total dagegen“, machte Annette Baier (FW) in Bezug auf die Toiletten ihren Standpunkt deutlich. Jüngsten Überlegungen zufolge könnten auch ein Aufzug und ein angebauter Eingangsbereich bei der Raumverteilung eine Rolle spielen.

Birgit Kasper (BL/FW) sprach sich grundsätzlich für die Einbindung des Schützenvereins aus. Sie verlangte „aber erst einmal eine Kostenschätzung“, bevor man sich weitere Gedanken mache. Offenbar nicht das erste Mal, denn Daniel entgegnete: „Hartnäckig warst Du ja schon immer!“

Über die Kosten wurde noch nicht gesprochen

Eine Vorstellung, was die diversen Varianten kosten sollen, gibt es noch nicht. Auf FT-Anfrage teilte Daniel mit, dass man noch ganz am Anfang stehe: „Wir haben noch über keinen Euro gesprochen.“ Im Gremium mahnte der Rathauschef indes: „Drückt euch nicht um die Entscheidung.“ Annette Baier betonte gegen Ende der Debatte noch einmal: „Das mit den Toiletten gehört extrem ausdiskutiert.“ Es dürfte also spannend bleiben.

Alexander Fischer

