Das Erfolgsmodell des Tante-Emma-Ladens ist in Paunzhausen voll aufgegangen

An der Frischetheke: MdL Benno Zierer (l.) mit (v. l.) Geschäftsführerin Claudia Kiefer, Genossenschafts-Vorsitzender Birgit Daniel-Bauer und Bürgermeister Hans Daniel. © PRIVAT

Der Dorfladen in Paunzhausen kommt gut an. Noch immer. Von dem ERfolgskonzept hat sich jetzt MdL Benno Zierer bei einem Besuch überzeugt.

Paunzhausen – „Tante Emma kehrt zurück.“ Mit diesem Slogan wurde vor Jahren in Bayern für die Gründung von Dorfläden geworben. Die kleinen Läden sollen die Grundversorgung in den Orten sichern, in denen es keine anderen Einkaufsmöglichkeiten mehr gibt. Darüber hinaus sollen sie Treffpunkt sein und die Identifikation mit der Gemeinde stärken. „Unser Dorfladen“ in Paunzhausen erfüllt diese Aufgaben und ist ein echtes Erfolgsmodell. Davon konnte sich der Freisinger Landtagsabgeordnete Benno Zierer (Freie Wähler) vor Ort im Gespräch mit der Vorsitzenden der Dorfladen-Genossenschaft, Birgit Daniel-Bauer, Geschäftsführerin Claudia Kiefer und Bürgermeister Hans Daniel überzeugen.

„Der Dorfladen in Paunzhausen ist ein Musterbeispiel dafür, wie ein solches Projekt funktionieren kann“, lobte Zierer, der sich im Landtag dafür eingesetzt hat, die Mittel aus der Dorferneuerung, mit denen neben Dorfläden auch kleine Metzgereien und Bäckereien gefördert werden, zu erhöhen. Ganz ohne staatliche Förderung haben die Paunzhausener Bürgerinnen und Bürger 2005 die Dorfladen-Genossenschaft gegründet und den Laden in einem ehemaligen Lagerhaus aufgebaut. Kurz zuvor hatte der letzte von ehemals drei Kramerläden in der Gemeinde zugesperrt, der Bäcker hatte angekündigt, seinen Laden nicht mehr lange weiterzuführen.

Dorfladen Paunzhausen: Schwerer Start, doch jetzt läuft‘s bestens

„Am Anfang hat kaum jemand dem Projekt eine Chance gegeben“, erinnert sich Bürgermeister Hans Daniel. Aber die Genossenschaftsmitglieder hätten sehr viel ehrenamtliche Arbeit in das Projekt gesteckt, mit voller Unterstützung der Gemeinde. Anfangs war der Laden noch sehr provisorisch eingerichtet – von den Bürgerinnen und Bürgern wurde das Angebot dennoch von Beginn an hervorragend angenommen. Ein Erfolgsgeheimnis verrät Vorsitzende Daniel-Bauer: „Es kommt auf die Mitarbeiter an“, sagt sie. „Wir haben ein Super-Team und die Kunden kommen auch deshalb gerne.“

Besonders wichtig sei es auch, hochwertige regionale Produkte im Angebot zu haben, vor allem bei Backwaren, Gemüse, Fleisch und Wurst. „Da sind wir gut aufgestellt“, erklärt Geschäftsführerin Claudia Kiefer. „Aber wir bemühen uns ständig, das Sortiment an regionalen Waren zu erweitern.“ Auch sonst mangelt es nicht an Ideen, die Attraktivität des Dorfladens weiter zu steigern. Vor einigen Jahren wurde die Verkaufsfläche um ein kleines Café erweitert. Mittlerweile gibt es an zwei Tagen pro Woche warmes Mittagessen – auch zum Mitnehmen. Das Mittagstisch-Angebot könnte weiter ausgebaut werden. Dazu bräuchte es allerdings mehr Sitzplätze, etwa durch einen Terrassen-Anbau und Gästetoiletten. Zierer sicherte zu, sich nach Fördermöglichkeiten für entsprechende Umbaumaßnahmen zu erkundigen. (ft)