Das lebendige Museum des Hermann Hechenberger aus Paunzhausen

Zu Besuch bei einem Künstler

Er hat einen Traktorgolf, ein Baby aus Altmetall, mit dem er schon auf Reisen ging und viele hundert weitere solcher Objekte: Hermann Hechenberger aus Paunzhausen.

Paunzhausen – Als er zu seinem 60. Geburtstag New York besucht hat, hatte Hermann Hechenberger nicht nur seine Frau mit dabei. Auch sein „Baby“, wie er sagt, war immer mit von der Partie. Sein „Baby“? Eine an einen Uhu erinnernde Figur aus Altmetall, der Hechenberger eine Bayern-Fahne verpasst hat, und die er als eine Art Provokation nicht aus der Hand legte. Wenn etwas typisch für den 63-jährgen Paunzhausener ist, dann das. Denn seine ganz eigenwilligen Kunstobjekte, die er aus Altmetall und anderen Materialien zusammensetzt, sollen provozieren. Viele hundert solcher Objekte stapeln sich bei ihm im Haus, vor dem Haus und rund um das Haus.

43 Jahre lang war Hermann Hechenberger bei Audi in Ingolstadt beschäftigt. Doch an der Einfahrt zu seinem Haus in Paunzhausen steht kein Audi. Nein: Ein wahres Monstrum aus Eisen, ein „Traktorgolf“, empfängt den Besucher - vorne Golf, hinten riesige Bulldogreifen. Der war sogar schon einmal auf einer Ausstellung zu sehen, berichtet Hechenberger, der die Frage, wo er denn das ganze Altmetall und die Materialien her hat, so beantwortet: „Vom Flohmarkt. Andere haben das Geld auf dem Konto.“

Einer, der den großen Konsum nicht braucht

Hechenberger hingegen ist einer, der den großen Konsum nicht braucht. Ihm ist es wichtiger, dass die alten Gegenstände nicht weggeworfen werden, sondern durch die Weiterverarbeitung zu einem Kunstwerk „am Leben bleiben“. Wichtig ist dem Mann, in dessen Haus man vergebens einen Fernseher sucht, auch, dass er mit seiner Kunst seine Meinung ausdrücken kann. Kunst also als „Ventil“, wenn ihn etwas besonders ärgert. Oder wenn es um Krieg geht, den Hechenberger in seinen Werken immer wieder – und das teilweise sehr drastisch – thematisiert. Krieg, so sagt er, ist in seinen Augen nichts anderes als Mord.

+ Sammelsurium: In fast allen Räumen seines Hauses in Paunzhausen stapeln sich die Kunstwerke, die im Lauf der vergangenen Jahrzehnte entstanden sind. © Beschorner

Es ist ein weiter, ein langer und ein facettenreicher Weg, den der Künstler Hechenberger bis heute zurückgelegt hat, und der sich in zahllosen Gegenständen vom vollgepackten Speicher über die Treppen bis in fast alle Zimmer seiner Wohnung, die Garagen und in den Garten dokumentiert: Unscheinbar in einem Schuppen steht eine Milchkanne – blau angemalt und der Beginn seiner Künstlerlaufbahn, wie Hechenberger erzählt. 1985 war das. „Ich bin kein Grüner, aber ökologisch eingestellt“, sagt Hechenberger von sich selbst.

+ „Traktorgolf“: An der Eínfahrt zu seinem Grundstück in Paunzhausen empfängt dieses Objekt den Besucher - „keine Unordnung“, wie ein Schild besagt, „sondern nur Ideen“. © Beschorner

Geprägt hat ihn in seinem Leben und auch in seiner Kunst, dass er mehrmals und auch jeweils für längere Zeit Zeit in Indien und Nepal verbrachte, dort den Buddhismus kennen und schätzen lernte. Das habe ihm eine neue Einstellung zum Leben vermittelt: „Was brauche ich wirklich?“ Eine Antwort gibt er gleich selbst: sein Haus, seinen Garten –- das also, was er als „lebendiges Museum“ bezeichnet. Denn wie verkündet ein Schild an der Einfahrt um Grundstück von Hechenberger: „Bei mir gibt es keine Unordnung, da stehen nur Ideen rum.“

