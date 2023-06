Fünf Jahre Deandlverein Paunzhausen: Beim Weinfest stießen alle auf das kleine Jubiläum an

Teilen

Erinnerungsfoto zum Jubiläum: Der Deandlverein Paunzhausen feiert heuer sein fünfjähriges Bestehen. © Verein

Der Deandlverein Paunzhausen feiert heuer sein fünfjähriges Bestehen, und das ganze Dorf feierte mit: Beim Weinfest stießen die vielen Besucher auf das kleine Jubiläum an.

Paunzhausen – Der Deandlverein Paunzhausen ließ kürzlich die Korken knallen: Die Mädels feierten ihr fünfjähriges Bestehen. Rund 500 Gäste waren gekommen, um in einer lauen Sommernacht beim Weinfest mit den Deandln auf das kleine Jubiläum anzustoßen. Pünktlich um 18 Uhr trudelten die ersten Gäste ein, um sich zu gemütlicher Blasmusik Brezenpizza, Käse und Brezen sowie Weine schmecken zu lassen und sich auf die Party einzustimmen – getreu der Aussage der Vorsitzenden Antonia Nadler: „Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.“

Der Festausschuss: (hinten, v. l.) Lisa McEwan, Julia Triebenbacher, Jasmina Plenagl, Raphaela Lechner und Selina Rösch sowie (vorne, v. l.) Sophia Grzywotz, Claire Herb, Antonia Nadler, Katharina Bachmaier, Christina Plöckl und Eva-Maria Eisenmann. © Verein

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Diese Devise nahmen sich die Feierwütigen zu Herzen und feierten bis in die frühen Morgenstunden. Die ohnehin schon tolle Stimmung heizten die „Pfahofara Buam“ mit ihrer Partymusik weiter an, und so wurde auf den Bänken und vor der Bühne ausgelassen getanzt. „Die Wochen der Planung und Vorbereitung haben sich Dank der guten Zusammenarbeit im Verein selbst und mit dem Burschenverein Paunzhausen, der tatkräftig beim reibungslosen Zeltauf- und -abbau vom Zeltverleih Pfeiffenberger, sowie bei der Technik unterstützt hat, eindeutig gelohnt“, heißt es seitens des Deandlvereins. Einen besonderen Dank möchte die jungen Frauen der Heimatgemeinde, allen Beteiligten und Besuchern aussprechen, „denn ohne sie wäre das Weinfest nicht möglich gewesen“. (ft)

Beste Stimmung: Beim Weinfest heizten die „Pfahofara Buam“ die Stimmung an. Die Gäste waren von dem Abend begeistert. © Verein

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.