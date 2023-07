BMW-Fahrer übersieht Stau auf A9: Massenkarambolage mit vielen Verletzten – Hubschrauber im Einsatz

Der Fahrer eines BMW löste am Mittwoch auf der A9 Richtung München eine Massenkarambolage aus. Neun Personen wurden dabei verletzt, der Sachschaden ist immens.

Paunzhausen - Der aus Norwegen stammende Fahrer eines BMW-SUV krachte am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Pfaffenhofen und Allershausen in Fahrtrichtung München frontal auf einen Stau, der sich auf der linken Fahrspur gebildet hatte. Bei dem Unfall in Höhe Paunzhausen wurden neun Personen verletzt. Der BMW, der mit drei weiteren Personen besetzt war, so meldet die Verkehrspolizei Freising, prallte auf den vor ihm stehenden Audi, in dem zwei Personen saßen, und schob ihn auf einen weiteren Audi, besetzt mit einer Person.

Die Verletzten wurden von einem Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort versorgt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. © FFW Schweitenkirchen

Unfall auf der A9 bei Paunzhausen: Fataler Schleuderkurs

Der Fahrer des BMW schleuderte daraufhin nach rechts und kollidierte dort mit einem weiteren mit drei Personen besetzten BMW, der dem Stau-Ende hatte ausweichen wollen und deswegen auf den mittleren Fahrstreifen ausgewichen war. Nach der Kollision zwischen den beiden BMW schleuderte der Wagen des Unfallverursachers noch in ein Wohnmobil, das auf dem rechten Fahrstreifen fuhr.

Eine Person aus dem BMW des Norwegers musste von der Feuerwehr mittels Rettungsspreizer aus dem Wrack befreit werden. © FFW Schweitenkirchen

A9 im Kreis Freising: Rettungshubschrauber im Einsatz

Eine Person aus dem Wagen des Norwegers musste von der Feuerwehr mittels Rettungsspreizer aus dem Wrack befreit werden. Ein Mitfahrer wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die weiteren acht Verletzten wurden von einem Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn Richtung München bis gegen 14 Uhr komplett gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr über die rechten Fahrstreifen am Unfall vorbeigeführt und an der Anschlussstelle Pfaffenhofen ausgeleitet. Ab 15.30 Uhr herrschte wieder störungsfreier Verkehr. Im Einsatz waren: die Freiwilligen Feuerwehren Paunzhausen, Schweitenkirchen und Pfaffenhofen, das BRK Pfaffenhofen und die Johanniter-Unfallhilfe. ft

