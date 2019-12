FFW Paunzhausen erfindet Tradition neu: Hier werden wirklich Bäume versteigert

Christbaumversteigerung mal ganz anders: Die Feuerwehr in Paunzhausen lädt am 13. Dezember zu etwas ein, das sich zwar anhört wie eine alte Tradition. In Wahrheit ist es aber etwas ganz Neues.

Paunzhausen – Wer in Bayern von einer Christbaumversteigerung hört, weiß, wie das in etwa ablaufen wird. Es ist eine uralte Vereinstradition, mit der man zum Jahresende hin die Kasse aufbessert. Dafür werden im Vorfeld Sachspenden gesammelt, die dann bei der „Christbaumversteigerung“ mittels Höchstgebot erworben werden können. Zum Ende der vorweihnachtlichen Veranstaltung hin kommt in der Regel ein vollständig geschmückter Christbaum unter den Hammer.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung kündigte Bürgermeister Johann Daniel die Veranstaltung der Feuerwehr an. „Die Feuerwehr-Buam haben 100 Christbäume gekauft, die sie am 13. Dezember versteigern wollen.“ In diesem konkreten Fall ist also der Begriff Christbaumversteigerung ausnahmsweise einmal wörtlich zu nehmen. Da die Befürchtung im Raum steht, dass am 13. Dezember viele ihren Baum für Weihnachten schon gekauft haben, rührte der Rathauschef in der Sitzung die Werbetrommel für das Vorhaben. „Vielleicht hätten 20 Bäume auch gereicht“, sagte Daniel in Hinblick auf den Termin. „Wir haben uns in unserem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis umgehört, wann sie ihren Christbaum kaufen – und die meisten gehen erst kurz vor Heiligabend los, um einen Baum zu holen“, berichtet Korbinian Lohner von der Feuerwehr Paunzhausen. Er ist einer der drei Organisatoren. Auf die Idee sei man gekommen, weil ein Bekannter ihnen Christbäume angeboten habe. „100 ist zwar sportlich, aber das war die kleinste Abnahmemenge“, erzählt Lohner. Erst hat man überlegt, die Christbäume einfach zu verkaufen. „Aber das ist kompliziert, da bräuchte man eine Verkaufsgenehmigung.“ Deshalb habe man kurzerhand eine Christbaumversteigerung im wörtlichen Sinn ins Leben gerufen.

Christbaumversteigerung am 13. Dezember: Bäume können davor besichtigt werden

Die Bäume werden alle ausgepackt und stehen bereits am Nachmittag zur Besichtigung auf dem Hof vor der Feuerwehr-Fahrzeughalle. „Da können sich die Leute die Nummern der Bäume, bei denen sie mitsteigern wollen, notieren“, erklärt Lohner. Die Versteigerung in der Fahrzeughalle beginnt um 19 Uhr. Es gibt Glühwein, Getränke und Steaksemmeln. Und man hat einen Überraschungsgast eingeladen.

Der Erlös der Christbaumversteigerung ist auch schon verplant. „Nächstes Jahr soll ein Feuerwehrverein gegründet werden. Das wäre dann das Grundkapital dafür“, so Lohner, der einen Appell nicht nur an die Paunzhausener richtet: „Kauft’s euren Baum bei uns“ – ein unterhaltsames Rahmenprogramm ist garantiert.

