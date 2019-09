Geschmacklos? Facebook-Post der Feuerwehr sorgt für Aufregung: „Gedanken bei den Hinterbliebenen“

Hab den Post gesehen und naja. Ich fand ihn erstmal ganz witzig. Ok, das mit den Angehörigen fand ich nicht so geschmeidig, aber mei, das ist halt Geschmackssache. Mich nervt, dass man bei der Feuerwehr eigentlich kein Bier mehr trinken darf, aus Angst, man könne als Saufverein dastehen. Dieses Biertrinken übt man in Gesellschaft der Kameraden/innen. Man sitzt zusammen und pflegt etwas, was heutzutage immer kürzer kommt: Gemeinschaft. Vor lauter Stress im Job, fehlender Empathie und was weiß ich, kommt der Gemeinschaftsgedanke immer kürzer und immer weniger Menschen nehmen ein Ehrenamt an. Deswegen lasst uns doch bitte einfach zusammensitzen und auch mal in Ruhe ein Bier trinken. Ja, das geht auch mit Wasser, Spezi, Aperol oder Apfelschorle.