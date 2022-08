Keime im Hochbehälter Jägersdorf: Sanierungsfall

Der Hochbehälter in Jägersdorf ist im Moment außer Betrieb. Der Grund ist eine erhöhte Koloniezahl: Die lag mit 146 zwar noch weit unter dem Grenzwert von 1000, dennoch sah der WZV dringenden Handlungsbedarf. © FUCHS

Keime sind im Hochbehälter in Jägersdorf gefunden wurden. Jetzt musst saniert werden - und zwar schnell.

Paunzhausen/Jägersdorf – Der Wasserzweckverband Paunzhausen musste in dieser Woche einen Nachtragshaushalt verabschieden. Die Kreditermächtigung des Verbands musste von einer Million auf nun gleich drei Millionen Euro erhöht werden. Grund hierfür: der Hochbehälter in Jägersdorf. „Wir haben darin kürzlich erhöhte Koloniezahlen festgestellt“, erklärte Verbandsvorsitzender Albert Vogler den dringenden Handlungsbedarf. „Der Wert lag bei 146. Bevor man aber den Grenzwert von 1000 erreicht, haben wir sofort eine Sanierung angekurbelt.“

Das sei sowohl dem Vorsitzenden, als auch sämtlichen Verbandsmitgliedern ein großes Anliegen gewesen: „Hier geht es um Trinkwasser, da muss alles stimmen“, unterstrich Vogler die Tatsache, dass schnell gehandelt werden musste. Somit wurde umgehend ein Ingenieurbüro beauftragt, das den Zustand der Anlage begutachtete. Und siehe da: Dabei konnten diverse Mängel festgestellt werden. „Die Verkeimungsgefahr liegt zwischen Beton und Beschichtungsanlage des Hochbehälters“, erklärte Harald Kienlein den Verbandsmitgliedern, „von dort kommen vermutlich auch die gefundenen Keime, hier muss man also komplett sanieren.“

Aufgrund dieser Mängel an der 1975 erbauten Anlage wurde diese umgehend außer Betrieb genommen.

Sanierung kostet rund 1,3 Millionen Euro

Die Sanierung soll nun in zwei Schritten erfolgen – zunächst werden die Stellen, an denen eine Verkeimungsgefahr besteht, erneuert. Anschließend sollen auch weitere veraltete Stellen in der gesamten Anlage auf den neusten Stand gebracht werden. Das wirtschaftlichste Angebot lag bei rund 1,3 Millionen Euro.

Diesem Angebot stimmten die Verbandsmitglieder einstimmig zu. „Somit wird direkt am kommenden Montag mit der Sanierung begonnen“, sagte Vogler. Zudem bedankte der Vorsitzende sich für die Zusammenarbeit innerhalb des Verbands: „Wir haben so zügig gehandelt, besser kann es gar nicht laufen.“

