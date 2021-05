Paunzhausen baut zusätzliche Kindergartengruppe: Bis September muss alles fertig sein

18 Kinder sind bereits angemeldet in der neuen Kindergartengruppe in Allershausen.

Gemeinde muss sich beeilen

von Andreas Beschorner schließen

Jetzt pressiert‘s: In Paunzhausen kann man nun mit der Realisierung der neuen Kindergartengruppe starten. Bis September muss alles fertig sein.

Paunzhausen - Endlich kann man in Paunzhausen mit dem Einbau einer Kindergartengruppe in die bestehende Wohnung im Dachgeschoß der Villa Sonnenschein beginnen: Nachdem schon vor einiger Zeit die Förderzusage über 145 000 Euro aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in der Gemeinde eingetroffen war, kam vor einigen Tagen auch der Bescheid für eine zweite Förderung über 127 000 Euro. Und weil damit auch die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn verbunden ist, konnte man in der vergangenen Gemeinderatssitzung auch die ersten Bauaufträge vergeben. Denn die Zeit drängt: Zum Beginn des Kindergartenjahres im September will man mit der Maßnahme fertig sein, schließlich habe man schon 18 Anmeldungen für diese Gruppe, wie Bürgermeister Johann Daniel sagte.

Karl Toth von der Planungsgesellschaft Wacker war gekommen, um für eventuelle Nachfragen der Gemeinderäte zu der Auftragsvergabe von 13 Gewerken Rede und Antwort zu stehen. Viel zu tun hatte Toth allerdings nicht, denn die 13 Aufträge wurden allesamt einstimmig an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter vergeben – und das waren zum allergrößten Teil Firmen aus der Region.

Kostenberechnung: Es wird teurer als geplant

Der Wermutstropfen, mit dem die Gemeinderäte allerdings auch gut zurechtkamen: Gegenüber der Kostenberechnung, die für die 13 Gewerke von insgesamt 288 000 Euro ausgegangen war, landete man am Ende bei 323 000 Euro. Doch daran waren nicht die Firmen mit ihren Preisanforderungen schuld, sondern beispielsweise das Umschwenken von Kunststofffenstern auf Holz-Alu-Fenster: Allein dadurch erhöhte sich das Auftragsvolumen von den berechneten 15 200 Euro auf jetzt 41 000 Euro.

Ähnliches gilt für die Trockenbauarbeiten, wo man sich dazu entschlossen hat, eine Schalldämmung einzubauen, was die Kosten von 12 300 Euro in der Berechnung nun auf 33 350 Euro gesteigert hat. All das konnten die Gemeinderäte nachvollziehen und vergaben alle Aufträge. Wie Daniel sagte, werde das Projekt nach Vergabe aller Arbeiten und nach Abzug der zugesagten Zuschüsse die Gemeinde selbst zwischen 170 000 und 180 000 Euro kosten.

Diskussionen um die Zäune für die beiden Spielplätze

Ebenfalls beschlossen wurden vom Gemeinderat die Einfriedungen für die beiden Spielplätze an der Frauenholzstraße beziehungsweise an der Sportplatzstraße. Der 105 Meter lange und einen Meter hohe Doppelstab-Matten-Zaun an der Frauenholzstraße war dabei nicht ganz unumstritten. Regina Chalupper und Otto Grübl hätten im Sinne der Natur lieber eine Hecke gesehen. Im Endeffekt einigte man sich darauf, den Zaun für knapp 8000 Euro zu bauen und von innen mit Grün zu bepflanzen. Nur Grübl votierte dagegen. Die Einfriedung an der Sportplatzstraße wird für rund 4000 Euro repariert und ausgebessert. Das wurde einstimmig beschlossen.

