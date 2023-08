Freunde finden leicht gemacht: Paunzhausenerin schwört auf Online-Plattform für soziale Kontakte

Von: Magdalena Höcherl

Gemütliche Runde: Bettina Bergmann (gelbes Shirt) organisiert über die App „Meet5“ regelmäßig Treffen, um neue Leute kennenzulernen. Mit Erfolg: Sabine (l.) und sie verbindet mittlerweile eine richtige Freundschaft. Foto: privat © privat

Partner über Online-Plattformen zu finden, ist längst üblich. Warum das Internet nicht auch nutzen, um neue Bekanntschaften zu schließen? Eine Paunzhauserin probiert das aus. Sie sagt: „Man muss sich einfach mal trauen.“

Paunzhausen – Der Januar 2023 ist ein schwieriger Monat für Bettina Bergmann. Die 28-Jährige fühlt sich einsam in ihrer Wohnung in Paunzhausen. „Durch meine Gehbehinderung fällt es mir oft schwer, neue Freunde zu finden“, erklärt die 28-Jährige im FT-Gespräch. Doch dann kommt ihr die zündende Idee: Wenn man online daten kann, sollte man doch auch online Freunde finden können. Und ein halbes Jahr später ist Bergmann so viel unter Leuten wie noch nie.

Über den Schatten zu springen, hat sich ausgezahlt

Denn via Smartphone wurde sie Anfang des Jahres auf „Meet5“ aufmerksam – eine App, die damit wirbt, neue Leute kennenzulernen, Freundschaften zu schließen und einfach eine gute Zeit zu haben. „An einem Dienstag hab ich sie runtergeladen, am Donnerstag war schon das erste Treffen.“ Kurz sei sie unentschlossen gewesen, dafür wirklich in das Münchner Wirtshaus zu fahren, das die Gruppe vorgeschlagen hatte. „Ich habe überlegt: Soll ich weiter allein daheim sitzen und mich langweilen oder über meinen Schatten springen, auf die fremden Leute zugehen und vermutlich viel Spaß haben?“

Jetzt ist Bergmann mehr als froh, sich für die zweite Option entschieden zu haben. „Insgesamt waren wir damals zu elft, alle haben mich herzlich aufgenommen.“ Kurz darauf erstellte sie selber erstmals ein Treffen, seither war sie bei rund 100 dabei – unter anderem in München, Ingolstadt und Augsburg. „Mit dem Auto fahre ich auch gern mal woanders hin.“ Die Leute, die dann an einem Tisch zusammenkommen, seien durchweg unterschiedlich. Eine negative Erfahrung habe sie noch nie gemacht. „Die Altersspanne reicht von 25 bis 75, dabei sind Piloten, Handwerker, Hausfrauen – querbeet“, berichtet sie. Die große Gemeinsamkeit: „Alle sind sehr aufgeschlossen und freuen sich, neue Leute kennenzulernen.“ Quasi die Grundvoraussetzung, um mitzumachen. Freilich sei man nicht mit allen total auf einer Wellenlänge. „Aber trotzdem kann man einen schönen Nachmittag miteinander haben.“

„Oft bedanken sich die Leute, dass ich sie zusammengebracht habe“

Zwei Frauen, die Bergmann schon öfter getroffen hat, sind inzwischen zu richtigen Freundinnen geworden: Astrid aus Feldkirchen und Sabine aus Dachau. Mit ihnen und den anderen, die sich für die Treffen anmelden, hat sie schon alles Mögliche unternommen: Pizza essen in der Orangerie in Freising, Kartfahren, der Besuch einer Tattoo-Convention oder ein Ausflug zum Ammersee. Ein Trip zum Tollwood in München jetzt im Juli ist schon geplant. „Lauter Sachen, die ich gerne mal machen wollte – aber halt nicht allein.“ Das Schöne: „So vielen anderen geht es genauso. Und gemeinsam macht es immer Spaß.“

Was Bergmann besonders freut: „Oft bedanken sich die Leute, dass ich sie zusammengebracht habe. Dabei mache ich ja gar nicht mehr als in der App ein Treffen einzustellen und vielleicht noch einen Tisch im Lokal zu reservieren.“ Aber auch sie fährt jedes Mal beseelt nach Hause: Zu sehen, wie eine Gemeinschaft entsteht, sei ein sehr schönes Gefühl, das ihr viel Kraft gebe. „Ich kann nur jedem raten, so etwas mal auszuprobieren. Man muss sich einfach nur trauen. Denn man lernt so viel, wenn man über den eigenen Tellerrand schaut.“

