Kindergarten feiert 35. Geburtstag - Kinder stürzen sich auf „heimliches“ Geburtstagsgeschenk

Von: Nico Bauer

Teilen

Wurde ausgiebig getestet: das neue Klettergerüst samt Rutsche und vielen Möglichkeiten zum Toben. © Bauer

Die Villa Sonnenschein in Paunzhausen feiert 35. Geburtstag. Die Kinder freuten sich über ein „heimliches“ Geburtstagsgeschenk.

Paunzhausen – Das erste richtige Fest nach zwei Jahren Corona-Zwangspause war ein Besonderes: Der Kindergarten „Villa Sonnenschein“ in Paunzhausen feierte kürzlich sein 35-jähriges Bestehen. Dabei zeigte sich das Geburtstagshaus so jung und schön wie am ersten Tag.

Derzeit werden 13 Kinder in der Krippe und 75 im Kindergarten betreut. Durch den jüngsten Ausbau des Hauses hat man auch im kommenden Herbst zum neuen Kindergartenjahr genug Plätze für die jungen Bürger aus dem Gemeindegebiet. Leiterin Stephanie Beck geht davon aus, dass es auch in Zukunft keine Wartelisten geben wird.

Team wächst im Herbst von 13 auf 17

Beck, ihre Stellvertreterin Marina Neumayer und die Mitarbeiterinnen haben in dem Kinderhaus gute Bedingungen und eine gute Atmosphäre. Das derzeit 13 Personen starke Team wächst im Herbst auf 17 Mitglieder an. Leiterin Stephanie Beck ist sehr stolz auf den großen Zusammenhalt und das gute Betriebsklima. Das ist ihrer Meinung nach auch der Grund, warum in Paunzhausen viele langjährige Teammitglieder tätig sind und warum es personell nicht solche Probleme wie in vielen anderen Kinderhäusern gebe.

Zu den Gratulanten beim Jubiläum gehörte auch Bürgermeister Johann Daniel, der jeder Mitarbeiterin eine Rose überreichte. Der Gemeindechef betonte, dass man in der Regel alle zehn Jahre die gemeindliche Einrichtung ausgebaut habe und damit auch gut fahre. Bereits zweimal wurden Wohnungen umgebaut und dem Kinderhaus als neuer Platz gegeben. Daniel rechnet damit, dass man mit dem aktuellen Standard in den kommenden Jahren den Bedarf in der Gemeinde decken kann.

Kinder prüften das „heimliche“ Geburtstagsgeschenk

Zum Jubiläumsfest standen vor allem die Kinder im Mittelpunkt. Passend zu den Gruppennamen traten die Mädchen und Buben als Raupen, Schmetterlinge, Bienen oder Käfer auf und sangen den zahlreichen Eltern lustige Lieder vor.

Zusammenhalt wird großgeschrieben: (v. l.) Marina Neumayer, Sabine Köhler und Kiga-Leiterin Stephanie Beck. © Nico Bauer

Dazu konnte man das heimliche Geburtsgeschenk auf Herz und Nieren prüfen: Für den paradiesischen Garten des Kinderhauses hat die Gemeinde ein Klettergerüst mit Rutsche und vielen Spielmöglichkeiten angeschafft.

Betreuerin der ersten Stunde berichtet von Anfangszeiten

Eine besondere Mitarbeiterin der Villa Sonnenschein erinnert sich daran, dass man nicht immer dieses Spielparadies hatte. Sabine Köhler aus Schweitenkirchen ist Betreuerin der ersten Stunde und dachte lächelnd an den Start vor 35 Jahren zurück. Alles war bereit in dem neuen Kindergarten, nur man hatte nichts zum Spielen. „Wir sind nach Freising gefahren und haben spontan ein paar Spielsachen gekauft“, erinnert sie sich.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Im ersten Jahr hatte man eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe – und schon damals seien diese gut gebucht gewesen. „Wir hatten im ersten Jahr schon neun Dreijährige dabei.“ Einen Vergleich von heute mit dem Start vor 35 Jahren möchte Sabine Köhler aber nicht machen: „Es war damals wie heute hier sehr schön. Dieser Kindergarten ist für mich mein zweites Zuhause.“