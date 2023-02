Paunzhausen zum Wind-an-Land-Gesetz: „Das ist alles grotesk“

Das Minimalziel in Sachen Wind-an-Land hat die Gemeinde Paunzhausen festgelegt. © dpa/Robert Jaeger

Die Begeisterung über das „Wind an Land“-Gesetz hielt sich im Gemeinderat Paunzhausen in Grenzen. Man einigte sich auf ein Minimalziel.

Paunzhausen - Kaum dass das „Windenenergie-an-Land-Gesetz“ in Kraft getreten ist, hat man im Gemeinderat schon darauf reagiert. Und zwar dahingehend, dass bereits bestehende, noch vor der 10H-Regelung verfolgte Pläne aus der Schublade geholt und entsprechend angepasst werden sollen. Dass 10H nicht mehr gelten soll und Windkrafträder wieder näher an die Wohnbebauung heranrücken können, das bedauerte Bürgermeister Hans Daniel ausdrücklich. „10H war eine wunderbare Sache, ein Geniestreich vom Seehofer“, sagte der Rathauschef über die in Bayern geltende Regelung, wonach Windkraftanlagen mindestens den zehnfachen Abstand ihrer Höhe zu Wohngebäuden haben müssen. Bei durchaus üblichen Höhen von 200 Metern, betrüge der zulässige Abstand zwei Kilometer. Spekulationen zufolge könnte es nach dem Wegfall von 10H aber wesentlich weniger Abstand sein. Noch dazu seien die Stromnetze dafür noch gar nicht ausgebaut, wie Daniel zu bedenken gab. Das dauere bestimmt noch zehn Jahre. „Das ist alles grotesk“, wie er fand.

Der Gesetzgeber zwinge die Kommunen aber unabhängig davon zum Handeln, so Daniel. Die Gemeinden müssten spätestens bis Februar 2024 einen der Neuregelung entsprechenden Flächennutzungsplan vorlegen. „Das ist sportlich, aber wir haben vorgearbeitet“, erklärte der Rathauschef zu besagten, zwischenzeitlich auf Eis gelegten, Plänen.

Bestimmt wurde die Debatte im Gremium aber nicht unbedingt von den Abständen, die beim Bau von Windkrafträdern künftig eingehalten werden müssen, sondern davon, wo und wie viel Fläche man dafür zur Verfügung zu stellen sind. Nach dem „Wind-an-Land“-Gesetz müssen es Minimum 1,8 Prozent der Gesamtfläche sein. Dass es auf keinen Fall mehr sein soll, darüber herrschte Konsens im Gremium. Wohlgemerkt vor dem Hintergrund, dass es in Johanneck bereits eine Windkraftanlage gibt und die Gemeinde, was erneuerbare Energien anbelangt, vergleichsweise gut aufgestellt ist. Auch und gerade im Bereich Fotovoltaik. Andererseits würden reihum bereits Windräder bestehen, geplant oder gebaut, wie es hieß. Eine Tatsache die Anlass zu der Befürchtung bot, dass Paunzhausen davon „eingekesselt“ werden könnte. Am Ende hat der Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans gefasst. Mit dem Ziel Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen auszuweisen. Unter der Vorgabe besagter 1,8 Prozent der Gesamtfläche.

Alexander Fischer

