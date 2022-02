Verkehrsschau: Gefahrenpunkte in Paunzhausen werden entschärft

Teilen

Schüler, die aus dem Bus aussteigen, haben oft keinen Blick für den Straßenverkehr. Die Gefahrenstelle in Paunzhausen soll nun entschärft werden. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Nach einer Verkehrsschau in Paunzhausen hat der Gemeinderat sich nun darüber unterhalten, wie man Gefahrenstellen entschärfen kann.

Paunzhausen – Der Arbeitskreis Verkehr in Paunzhausen hatte sich im Januar zu einer allgemeinen Verkehrsschau im Gemeindegebiet getroffen. Ziel war es, Gefahrenpunkte aufzuspüren, um den Verkehr für alle Beteiligten sicherer zu machen. In der aktuellen Gemeinderatssitzung gab es nun konkrete Lösungsvorschläge für die gefährlichen Verkehrspunkte.

Die allgemeine Verkehrsschau des AK Verkehr hatte es sich im Januar zur Aufgabe gemacht, nachdem die Gefahrenpunkte im Paunzhausener Straßenverkehr ermittelt waren, im Anschluss Lösungen auszuarbeiten. Die Ideen dazu stellten sie in der jüngsten Sitzung dem Gemeinderat vor. Zur Unterstützung war auch die Verkehrsexpertin der Verwaltungsgemeinschaft Allershausen, Franziska Beka-Stefan, anwesend.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der erste Punkt, von dem Franz Bauer seinen Ratskollegen berichtete, befindet sich nahe der Bushaltestelle am Übergang zwischen Hauptstraße und Pfaffenhofener Straße. Dort müssen Kinder die Straße überqueren, weil der Bus auf der gegenüberliegenden Straßenseite hält. Autos, die von der Pfaffenhofener Straße in die Hauptstraße abbiegen, sind jedoch meist zu schnell. Zudem befindet sich dort eine Kuppel, wodurch man Fußgänger erst recht spät wahrnimmt. „Das ist einfach ein gefährliches Eck, total unübersichtlich“, fasste Franz Bauer die Situation zusammen. Der Vorschlag des Arbeitskreises war es, den Kreuzungsbereich mit einer roten Fahrbahnmarkierung hervorzuheben und die Bushaltestelle ans Rathaus oder weiter in die Mitte der Hauptstraße zu versetzen.

Gemeinderat Markus Aschauer sieht die Stelle nicht ganz so gefährlich: „Da waren so gut wie keine Unfälle die letzten 30 Jahre.“ Den Vorschlag der roten Fahrbahnmarkierung erachtete Franziska Beka-Stefan als wenig sinnvoll, ja sogar gefährlich: „Da wiegen sich dann die Fußgänger in falscher Sicherheit, und der Verkehr, der reinfährt nach Paunzhausen, sieht die Markierung nicht. Und nach der Straßenverkehrsordnung hat eine rote Straße keinen Sinn.“

Auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h wurde in der Sitzung diskutiert, letztendlich aber abgelehnt. Entschieden hat man sich an der Stelle für eine Beschilderung mit „Achtung Schulkinder“, einer Fahrbahnverengung mithilfe einer Straßenmarkierung, um den Verkehr zu entschleunigen, sowie die Rotmarkierung des Kreuzungsbereichs.

Ein weiterer Gefahrenpunkt, der bei der Ortsbegehung ermittelt wurde, liegt an der Walterskirchener Straße. Auf der einen Seite befindet sich dort der Fußballplatz, die Umkleiden für die Spieler liegen jedoch auf der anderen Straßenseite im Bauhofgelände. Die Fußballer müssen somit jedes Mal die Straße überqueren, um zum Spiel zu gelangen. Da die Stelle nahe an der Ortsausfahrt liegt, sind Autofahrer oft schon viel zu schnell unterwegs. Der Vorschlag des Arbeitskreises war ein Zebrastreifen mit Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierung, eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 sowie der Bau eines Gehwegs.

Gemeinderätin Birgit Kasper pflichtete dem Arbeitskreis bei: „Der Platz ist ja auch nur durch ein Metallrohr von der Straße abgegrenzt, lass da mal Kinder spielen, der Ball rollt raus und ein Kind läuft hinterher.“ Die Gemeinderäte waren sich einig, dass hier mehr Sicherheit für die Fußballer her muss. Einstimmig entschieden sie, die Planung eines Gehwegs vom Tennisplatz bis zum Feuerwehrhaus in Auftrag zu geben. Zusätzlich wird abgeklärt, ob eine Geschwindigkeitsbeschränkung in diesem Bereich zulässig und umsetzbar ist.

Pascale Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.