Johannecker Windrad liefert Strom für 1800 Menschen

Teilen

Die Erdinger FW-Delegation war beeindruckt vom Windrad (v.l.): Monika Schmid (2. Vorsitzende), Christian Pompl, Vorsitzender Benedikt Hoigt, Svetlana Kulesa, Betreiber Thomas Gasteiger, FW-Kassier Bernhard Lorenz, MdL Benno Zierer, Petra Bauernfeind und Toni Zierer. © FKN

Thomas Gasteiger hat in Johanneck Gäste empfangen, die sich aus erster Hand Infos über sein Windrad einholen wollten.

Johanneck – Der Lärm unter dem Windrad ist so ohrenbetäubend, dass jedes Gespräch abbricht. Dann ist der überfliegende Hubschrauber weg, und das brüllende Motorengeräusch weicht einem nervigen Dauerrauschen. Nur wenn sich eine der seltenen Lücken im Verkehr auf der nahen A9 auftut, hört man endlich das rhythmische Flopp...Flopp…Flopp der Flügel, die sich um die in 138 Metern Höhe installierten Gondel drehen. Die Rotorblätter strecken sich nochmals 41 Meter weit in die Höhe.

Etwa 1800 Einwohner versorgt das Windrad Johanneck rechnerisch mit Strom – mehr als in der Gemeinde Paunzhausen leben, wo es seit Oktober 2013 steht. Und nach Ansicht von Horst Seehofer gar nicht stehen dürfte. „Für eine Autobahn gibt es keine Abstandsregel, für Windräder schon“, wundert sich der Besitzer des Windrads „Johanneck“, Thomas Gasteiger. Auf Vermittlung des FW-Landtagsabgeordneten Benno Zierer aus dem Landkreis Freising, konnten sich die Freien Wähler Erding im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe zum Thema Energie über die Anlage informieren und sogar das Innere besichtigen.

Wäre die 10H-Regel ein Jahr früher in Kraft getreten als November 2014, wären alle Pläne Gasteigers zunichte gewesen. Das Dorf Johanneck liegt zwar auf der anderen Seite der A9, aber eben in nur einem Kilometer Entfernung.

Als Gasteiger sein Vier-Millionen-Vorhaben öffentlich machte, erntete er reichlich – teilweise auch sehr schweren – Widerstand, wie dieser den Gästen erzählte. Seither haben sich die Wogen vor Ort zwar etwas geglättet, wie Gasteiger sagt. Bayernweit blieb die Skepsis gegenüber Windrädern allerdings bestehen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Gasteiger stellt sich der Diskussion gerne, solange keine absurden Behauptungen aufgestellt werden, denen kein sachliches Argument gewachsen ist. Eine gerne genommene Behauptung: In Bayern weht zu wenig Wind. Das stimme nur auf den ersten Blick, so Gasteiger. In der Ebene sei das richtig, aber sein Windrad auf einer Anhöhe erbringe denselben Ertrag wie eines in vergleichbarer Größe in Norddeutschland. Dabei sei sein Windrad quasi der Methusalem unter den Anlagen.

Vertikale Windturbinen

Die Windräder würden ständig optimiert, um die Effizienz zu steigern. Großtechnisch nicht bewährt haben sich laut Gasteiger vertikale Windturbinen. Ihr Wirkungsgrad sei dazu zu niedrig, außerdem funktionieren sie nicht bei Schwachwind. Seine Anlage läuft praktisch immer. Die Notabschaltung 150 km/h Windgeschwindigkeit musste bisher nie greifen.

Vogelschlag

Weiteres Stichwort: Vogelschlag. Zum einen, so Gasteiger, lägen nun nicht massenweise Tierkadaver unter seinem Windrad. Zum anderen werde nach vielversprechenden Lösungen gesucht. Zierer bestätigt: Die TU München habe eine Kamera entwickelt, die Vögel erfasst und die Anlage abschalten lässt. Gasteiger hält das Argument ohnehin für vorgeschoben: Wenn nicht das gesamte Potenzial der erneuerbaren Energien genützt würde, brauche man sich in absehbarer Zukunft über tote Vögel gar keine Gedanken mehr zu machen. „Dann“, so Gasteiger, „werden die Tiere wegen des Klimawandels so gebraten, dass nicht wenige Arten ohnehin aussterben.“

Waldstandorte

Auch ein großflächiges Abholzen bei Waldstandorten sei nicht notwendig, erklärt Gasteiger. Die Aufstellfläche sei gering. Einzig die Zufahrt für den Transport der schweren und großen Teile – allein ein Flügel wiegt 18 Tonnen, die Gondel 135, der Turm ohne Fundament 1800 Tonnen – benötige meist einen entsprechenden vorübergehenden Ausbau. Und wie nachhaltig ist ein Windrad an sich? Auch hier gibt Gasteiger Entwarnung. Die Energie, die der Bau des hauptsächlich aus Stahl und Beton bestehenden Turmes verbraucht, sei in einem viertel Jahr kompensiert. Und auch für die Stromerzeugung seien keine problematischen Stoffe verbaut. Die Technik ist sehr trivial. Die Rotorblätter treiben den Generator an – das funktioniert ganz ähnlich wie ein Fahrraddynamo.

20 Minuten Aufstieg

Welche Dimensionen dieses „kleine“ Windrad tatsächlich hat, lässt sich erst im Inneren erahnen. Der Materialaufzug darf nicht zur Personenbeförderung benutzt werden. So muss Gasteiger wie die Techniker für die Wartung der Anlage die schmale Leiter benutzen, um nach oben zu kommen, mit einem Klettergurt gesichert.

Rund 20 Minuten braucht Gasteiger für den Aufstieg, kurze Verschnaufpausen auf kleinen Zwischenplattformen eingerechnet. Da sich der Turm nach oben hin verjüngt, kraxelt man immer einen Überhang. Die Aussicht aus der Revisionsklappe entschädige allerdings für die Strapazen, so Gasteiger. Der Blick reicht weit über die A9 hinaus… ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.