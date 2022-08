Pfarrer Georg Murr feiert Priesterjubiläum: In der alten Heimat Haag ist er immer willkommen

40 Jahre Priester: Pfarrer Georg Murr (am Altar rechts) feierte das Jubiläum mit Pater Ignatius Kullu (l.), den Ministranten, Fahnenabordnungen der Vereine und den Gläubigen. © Martin

40 Jahre ist Pfarrer Georg Murr, der im Haager Ortsteil Plörnbach aufgewachsen ist, schon Priester. Das Jubiläum feierte er in seiner Heimatpfarrei.

Haag – Sein 40-jähriges Priesterjubiläum feierte Pfarrer Georg Murr am Samstagabend in Haag. Den Dankgottesdienst in der Kirche St. Laurentius mit anschließendem Stehempfang richtete ihm die Pfarrgemeinde aus. Der Geistliche, der 1982 in Freising zum Priester geweiht wurde und in der Krankenhausseelsorge in München gewirkt hat, war stets Ansprechpartner, wenn in Haag eine Aushilfstätigkeit anstand. Seiner Heimatpfarrei sei er nach wie vor herzlich verbunden, erzählte der 67-Jährige. Hierher sei er gekommen, wenn eine Urlaubsvertretung angestanden habe, oder einfach nur „Not am Mann“ gewesen sei, wie er sagt – sofern das seine Seelsorge-Tätigkeit in München erlaubt habe. Im Haager Ortsteil Plörnbach sei er aufgewachsen. Mutter und Geschwister besuche er jedes Jahr.

Dass er in der „alten Heimat“ immer gerne gesehen sei, das bestätigten am Samstag auch die Gläubigen. „Er gehört einfach dazu“, so der Tenor im Pfarrgemeinderat, der Kirchenverwaltung und bei den Damen der Frauengemeinschaft. Letztere hatten den Nachmittag über einen köstlichen Imbiss für den Umtrunk in der Aula vorbereitet. „Mehr als man erwartet habe“ hätten am Gottesdienst teilgenommen, sagte Alfred Alschinger vom Pfarrgemeinderat. Die Fahnenabordnungen der Haager Vereine säumten den Altar, beim Stehempfang drängten sich die Gäste rund um den Geistlichen, der sich über die Feier sichtlich freute. „Soviel Herzlichkeit“, meinte Murr gerührt.

An die Stationen in seinem Priesterleben erinnere er sich gerne. Nach Kaplanstellen im Dachau und Eichenau in Landkreis Fürstenfeldbruck, habe er über 20 Jahre lang in der Landeshauptstadt München an den Kliniken in Großhadern und einer Klinik in der Innenstadt gewirkt. Im „Ruhestand“ sei er immer noch an drei Senioreneinrichtungen in München tätig. Die Priesterweihe am 26. Juni 1982 im Freisinger Mariendom sei noch in guter Erinnerung. Weil zu dem Zeitpunkt der damalige Amtsträger Josef Ratzinger als Kardinal bereits ausgeschieden war und Nachfolger Friedrich Wetter noch nicht eingeführt gewesen sei, habe Weihbischof Ernst Tewes die Priesterweihe zelebriert.

Maria Martin

