Pfusch-Ärger bremst Moosburgs Hallenbad-Neubau aus - Rundgang zeigt bereits fertiggestellte Bereiche

Ortstermin auf der Baustelle

Das neue Moosburger Hallenbad nimmt Formen an. Ein Baustellenbesuch zeigt aber, dass es noch einige Zeit dauern wird bis zur ersten Wasserbefüllung.

Moosburg – Eigentlich sollte das Moosburger Hallenbad in dieser Herbst-/Winter-Saison schon eröffnet sein. Doch das Thema ist durch, weil es auf der Baustelle nicht rund läuft. Das Horrorwort heißt „Estrich“, denn bei diesen Arbeiten lief einiges schief. Gemäß des Ausschreibungsverfahrens musste die Stadt eine Firma aus Ostdeutschland als günstigsten Bieter beauftragen, die wiederum mit Subunternehmern arbeitete. Am Ende dürfte die Kommune auf den Mängeln sitzenbleiben. Derzeit wird eine neue Ausschreibung für die Korrektur der Mängel vorbereitet, erst dann kann die Baustelle auf die Zielgerade einbiegen.

+ Probe vom Pfusch am Bau: Die TU München entnahm vom Estrich dieses Probenmaterial zur Analyse. © Bauer

Adalbert Schwenzl, der bei der Stadt die Leitung der Bäderbetriebe unter sich hat, kann überall Problemstellen zeigen. Besonders drastisch ist der Estrich im Bereich des künftigen Freibad-Kiosks, denn da war gar kein Estrich vorgesehen und muss wieder entfernt werden. Solche Missverständnisse kamen offenbar auch zustande, weil die Arbeiter auf der Hallenbadbaustelle in der Bonau der deutschen Sprache nicht mächtig waren.

Erhöhte Unfallgefahr

Während im Erdgeschoß die Bereiche für das Freibad (Kasse, Kiosk, Umkleide, Duschen, Toiletten) entstehen, geht es ein Stockwerk höher im Rohbau durch die künftige Umkleide und die Duschen ins Hallenbad. In den Duschen und rund um das große 25-Meter-Becken herum muss man nicht lange nach Mängeln suchen. Die Gefällewinkel beim Estrich sind meistens zu groß, so dass sich später im gefliesten Hallenbad eine erhöhte Unfallgefahr ergeben würde.

Hallenbad-Horrorgeschichten aus umliegenden Gemeinden Im Großraum München gibt es derzeit einige Kommunen, bei denen Hallenbäder zu Horrorbaustellen werden. Aktuell herrscht beispielsweise in der Stadt Dachau Stillstand auf der Baustelle, weil sich die Kommune vom Architekten getrennt hat und ein neuer Planer mitten im Bau übernehmen soll. Die Kosten explodierten von 8,8 auf nun mehr als 20 Millionen Euro und nach sieben (!) Jahren Bauzeit und dem Eröffnungsplan 2019 gibt es derzeit keinen offiziellen Einweihungstermin. Ähnlich ist es dem Vernehmen nach auch in der Kleinstadt Penzberg (Kreis Weilheim-Schongau), wo sich die Stadtwerke vor zwei Jahren vom Architekten getrennt haben. In der finanziell gut gestellten Gemeinde Ismaning wurde zwar ein futuristisches Hallenbad mit mehreren Becken und Saunawelt eröffnet, aber da kam die Katastrophe später: Immer wieder musste das Wasser ausgelassen werden, weil es Probleme mit – Moosburg, aufgemerkt – dem Estrich gab. Die Firmen besserten mehrfach nach. Aktuell ist das Hallenbad bereits seit Monaten geschlossen, weil alles bis zur Grundbetonwanne rückgebaut wurde, an der nun Ausbesserungen erfolgten. Mittlerweile gibt es schon einen jahrelangen Rechtsstreit zwischen der Gemeinde und ausführenden Firmen, Heerscharen von Gutachtern finden Ismaning ohne Navigationssystem. Wie in Dachau traut sich der Bürgermeister nicht, einen möglichen Termin für die Wiedereröffnung zu nennen.

Die Vertragsvereinbarung mit dem für den Estrich zuständigen Betrieb ist mittlerweile Geschichte. „Diese Firma hat wochenlang nicht auf unsere Anfragen reagiert und wir haben deshalb gekündigt“, sagt Schwenzl. Fraglich ist auch, ob die Stadt auf dem gerichtlichen Weg für die baulichen Fehler Schadensersatz bekommen kann.

+ Die Eingangsbereiche des neuen Moosburger Hallenbads (links) und des bestehenden Freibads (rechts) bilden künftig eine Einheit. © Bauer

Moosburgs neues Ziel: Hallenbad-Eröffnung im September 2023

Sachgebietsleiter Schwenzl richtet derzeit den Blick nach vorne – und das ist eine neue Ausschreibung der Estrich-Korrekturen. Im ersten Schritt wird nun eine Aufstellung der notwendigen Arbeiten erstellt und dann kann dieses Paket ausgeschrieben werden. Die Stadt wird dann ein auf Sanierungen und Korrekturen spezialisiertes Unternehmen benötigen. Schwenzl ist guter Dinge, dass mit einer Ausschreibung noch in diesem Jahr dem Hallenbad-Start im September 2023 nichts entgegensteht. Bei den Arbeiten werden dann die Freibadbereiche vorgezogen, damit dort im Frühjahr alle Räumlichkeiten nutzbar sind. Mit Blick auf die Sommersaison stehen die Container auch weiterhin als Notlösung bereit.

Bei der Ausschreibung werden die Estricharbeiten mit den Fliesen zusammengelegt, weil das aus einer Hand sinnvoller ist als eine Kooperation von zwei Firmen, die sich eng abstimmen müssten. Wenn man nun im zweiten Anlauf eine gute Firma für Estrich und Fliesen findet, dann könnte es mit der Fertigstellung des Bads schnell gehen. Schließlich sind die Technik und das Edelstahlbecken so gut wie fertig. Eine Besonderheit des Moosburger Bads ist die Höhenverstellung des Bodens bei einigen Bahnen – je nach der Nutzung durch Erwachsene oder Kinder.

Ein Bereich des Hallenbads ist bereits jetzt fertig: das Kinderbecken, das eigentlich mehr ein Kinderspielplatz in flachem Wasser ist. Bei diesem Teil des Hallenbads bekam eine andere Firma den Auftrag für Estrich und Fliesen, so dass dort alles erledigt ist. Moosburgs Kinder werden in dem Bereich ein königliches Vergnügen haben.

