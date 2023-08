Daten zum Picknickdecken-Flohmarkt für Verkäufer*innen

Picknickdecken-Flohmarkt mit SAUSALITOS-Frühschoppen

Flohmarkt am SAUSALITOS Beach © SAUSALITOS Beach

Am Samstag, dem 26. August 2023, lädt SAUSALITOS Beach Flohmarktliebhaber*innen von 9 bis 13 Uhr zum Verkaufen und Schnäppchen machen, Schlendern und Stöbern ein.

Packen Sie Ihre Picknickdecke ein, die Flohmarktkiste mit Büchern, Spielzeug und ehemaligen Lieblingsstücken, und verkaufen diese direkt am schönen Strand. An diesem Tag ist ein separater Bereich am Aquapark bei Moosburg für den bunten Picknickdecken-Flohmarkt reserviert.

Bereits ab 9 Uhr gibt es am SAUSALITOS-Kiosk für alle Besucher Kaffee, Kuchen und frische Brezn zu kaufen. Von 11 bis 13 Uhr lädt der SAUSALITOS-Frühschoppen mit einem wunderschönen Seeblick zu frisch gezapftem Bier vom Fass, Alkoholfreiem und Weißwürsten mit Brezn ein (solange der Vorrat reicht). Zusätzlich ab 12 Uhr gibt es auch Burritos, Quesadillas, Burger, Kaffee, Kuchen, Eis und vieles mehr.

Um 15 Uhr öffnet dann die Beach-Bar pünktlich zur Happy Hour bis 17 Uhr. Gemütlich in der Loungegruppe genießen Sie nun frisch gemixte Cocktails (auch vegan und alkoholfrei) von Frozen Margarita über Bahama Mama bis Passion Fruit Spritz & Co.

Für Kinder ist in dieser Zeit ebenfalls etwas Besonderes geboten: Bis 9. September gastiert der Bavaria Hüpfburgen Park am Beach. Hier darf auch an diesem Samstag von 12 bis 19 Uhr indoor wie outdoor den ganzen Tag gehüpft, gerutscht und getobt werden. Der Eintritt kostet einmalig für den ganzen Tag 8 Euro (für Erwachsene 3 Euro). Speisen und Getränke dürfen vom SAUSALITOS Beach mit in den separaten Bereich genommen werden.

Zwischendurch lockt der klare See zum Abtauchen oder zu einer Paddelrunde auf dem Board ein.

Wer lieber auf dem Trockenen bleibt, kickert eine Runde, spielt Tischtennis oder fordert zu einer Runde Beach-Volleyball oder Fußball auf.

Für das ultimative Ibizafeeling sorgt die Beach-Party ab 17 Uhr mit DJ Matze am Mischpult.



Chillige Sommersounds, bunte Cocktails und lecker Essen von der SAUSALITOS-Karte runden spätestens jetzt den perfekten Ferientag mit Sundowner am SAUSALITOS Beach ab.

Mehr Informationen

Daten zum Picknickdecken-Flohmarkt für Verkäufer*innen

Aufbau ab 9 Uhr, Abbau bitte bis 13.30 Uhr

Kostenfreie Teilnahme, keine Standgebühr! Max. Picknickdeckengröße 200 cm x 200 cm

Pro Verkäufer bitte nur eine Decke

Anmeldeschluss für Verkäufer bis 24. August an info@sausalitos-beach.de

Teilnahme nur mit bestätigter Anmeldung möglich. Bitte nicht verkaufte Ware wieder mit nach Hause nehmen.

Der Flohmarkt & Frühschoppen entfällt bei Regen und Unwetterwarnung (abgesagt wird bis 25.8., 18 Uhr).

Öffnungszeiten Gelände: täglich 09.00–22.00 Uhr

SAUSALITOS-Beach: täglich 12.00–22.00 Uhr

Küche: täglich 12.00–20.00 Uhr (an Regentagen geschlossen)

Beach Bar: Do.–So. 15.00–22.00 Uhr (an Regentagen geschlossen)

Haus am See: auf Anfrage per E-Mail

Kontakt

SAUSALITOS Beach

am Aquapark bei Moosburg

Sempt 20

85368 Moosburg an der Isar

Telefon: +49 8709 949900

E-Mail: info@sausalitos-beach.de

Web: www.sausalitos-beach.de