Rehkitz-Appell und ein Abschied bei der Arge Jagdgenossenschaften im BBV-Kreisverband Freising

Die neuen Sprecher der Arge Jagdgenossen (ab 2. v. l.), 1. Sprecher Georg Schmid und Stellvertreter Georg Sixt, sowie die Beisitzer Wolfgang Riemensperger und Clement Hiebl gratulierten dem scheidenden Sprecher Georg Radlmaier. © Martin

Georg Radlmeier hat sich von der Spitze der Arge Jagdgenossenschaften im BBV-Kreisverband Freising verabschiedet. Dort gab es jetzt auch einen emotionalen Vortrag.

Obermarchenbach – Sie stehen ab sofort an der Spitze der Arge Jagdgenossenschaften im BBV-Kreisverband Freising: Vorsitzender Georg Schmid und sein Stellvertreter Georg Sixt sowie die Beisitzer Clement Hiebl und Wolfgang Riemensperger erhielten in der Jahreshauptversammlung am Montag im Gasthaus Stegschuster das einstimmige Vertrauen der Mitglieder.

Abschied aus Altersgründen

Georg Radlmeier, der das Amt während der zurückliegenden Wahlperiode innehatte, verabschiedete sich aus Altersgründen aus der Vorstandschaft. Für seinen engagierten Einsatz zugunsten der 63 Mitgliedsgenossenschaften im BBV-Kreisverband Freising wurde er mit einem Präsent ausgezeichnet. Die Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Jägern, Förstern, Waldbesitzern und den Nutzern des Waldes müsse verbessert werden, ermahnte der Vorsitzende des Jagdschutz- und Jägervereins Freising Stadt und Land, Walter Bott, in seinem Grußwort. „Die große Politik weht uns ins Gesicht.“ Damit sprach Bott die Novellierung des Jagdgesetzes durch das Bundeskabinett im Jahr 2020 an, in der auch neue Regelungen für den Schutz des Waldumbaus festgesetzt worden waren. Meinungsverschiedenheiten über den jährlichen Abschusskorridor mit den Grundeigentümern und den Jagdpächtern müssten „ausgeredet“ werden, sagte BBV-Kreisobmann und Präsident des BBV Oberbayern, Ralf Huber.

Rehkitzrettung: Aktiv gegen den Mäh-Tod

Ein recht emotionales Thema stelle auch der Wildtierschutz während der Mahd dar. Diesbezüglich gab es einen informativen Vortrag von Franz Faltermeier, Fachberater in der BBV-Hauptgeschäftsstelle in München. Er stellte unter anderem rechtliche Rahmenbedingungen bei der Kitz-Suche klar. Entsprechend ihres Fluchtverhaltens müsse man den Tieren größtmögliche Überlebenschancen geben.

Per Wärmebildkameras an Drohnen können Rehkitze im hohen Gras aufgespürt und so vor dem grausamen Mahd-Tod gerettet werden. © Forster

Laut Tierschutzgesetz könne derjenige, der ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet, zu einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe verurteilt werden. Faltermeier erinnerte an verschiedenen Methoden, mit denen man dem Mäh-Tod vorbeugen könne: einen akustischen Wildretter am Mähwerk befestigen, sich mit einem tragbaren Infrarotgerät ausstatten oder Drohnen und Wärmebildkameras benutzen. Der Freisinger Jagdverein biete bereits einen Spezialdienst mit Drohnen an.

Informiert wurden die neuen Sprecher der Arbeitsgemeinschaft auch über ihre künftigen Aufgaben: Bei der Gestaltung des Jagdpachtvertrags und bei der Auswahl der Jagdpächter müssten sie mitwirken oder über einen angepassten Wildbestand beraten. Den Meinungsaustausch unter den Jagdgenossen sollten sie begleiten.

Neben Clement Hiebl und Wolfgang Riemensperger wurde bei den Neuwahlen auch Korbinian Wildgruber als Beisitzer bestätigt.

Maria Martin

