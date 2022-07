Nach Corona-Wirren: Mittelstands-Union ist wieder „auf Linie“ und hat viel zu tun

Nach den Wahl bei der Mittelstands-Union: Schatzmeister Arno Reichert, Vorsitzender Uwe Menzel, Joachim Reuter und Thomas Kimpfbeck (beide stellvertretende Vorsitzende), Schriftführerin Sonja Aigner und Kassenprüfer Mathias Felber. Foto: Thomas Schram © Thomas Schram

Nicht nur Neuwahlen, sondern auch neue Konzepte standen auf der Tagesordnung der Mittelstands-Union. Nach den Corona-Wirren kommt man nun wieder „auf Linie“.

Landkreis – Viel zu tun gab es für die Mitglieder des Kreisverbands Freising/Pfaffenhofen der Mittelstands-Union (MU) bei der Jahreshauptversammlung in Reichertshausen: Neuwahlen waren angesagt, wie Schriftführerin Sonja Aigner meldet: „Die Wahl wurde notwendig, da viele Kreisverbände Corona-bedingt in den vergangenen zwei Jahren zu völlig unterschiedlichen Terminen gewählt oder eben nicht gewählt hatten.“ Um hier wieder auf Linie zu kommen, wurde vom Bezirksverband beschlossen, heuer einen Wahlkorridor für alle Kreisverbände vorzugeben.

Die Neuwahlen

Wegen der überraschenden Übersiedlung des ehemaligen Kreisvorsitzenden Uwe Kirst im April nach Mexiko konnte jetzt die kommissarische Umbesetzung der Vorstandsposten durch die Wahl „legalisiert“ werden: Uwe Menzel wurde als Vorsitzender des Vorstands bestätigt. Ihm zur Seite stehen künftig als Stellvertreter das langjährige Mitglied und „Urgestein“, Handwerksmeister Anton Kürzinger aus Pulling, sowie Simon Reddig aus Au/Hallertau, Thomas Kimpfbeck aus Freising und Joachim Reuter aus Jetzendorf (Pfaffenhofen). Die Kasse übernimmt Arno Reichert aus Freising. Sonja Aigner bleibt Schriftführerin. Als Beisitzer fungieren die Unternehmer Andreas Adldinger, Manuel Mück und Wolfgang Schönigen, die FU-Vorsitzende von Freising, Silvia Bergmann, und der Landesvorsitzende der Senioren-Union, Franz Donauer. Die Kasse wird von Kim Kolb und Mathias Felber geprüft.

Neue Konzepte

Uwe Menzel hat sich laut Bericht „viel vorgenommen“ und stellt die neue Amtsperiode unter das Motto „Sichtbar werden!“. Aktuell ist der Kreisverband auf Facebook und Instagram aktiv. Laut Uwe Menzel benötige der Kreisverband aber „zusätzlich eine eigene Homepage, auf der er Verlinkungen zu dringend benötigten Angeboten mit Mehrwert für die Unternehmer und Mittelständler anbieten möchte“.

Menzel stellte sich hier „Seminare und Webinare zum Steuer- und Sozialversicherungsrecht, zur betrieblichen Gesundheitsförderung, zu AG-Fachportalen mit Wissensdatenbanken, zu IHK- und HWK-Veranstaltungen, zu Azubi-Jobbörsen, Newsletter des Monats und vieles mehr vor“.

Im Bereich Printmedien werde derzeit ein Image-Folder mit Mitgliedsantrag zur Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit aufgelegt.

Der Familienlöwe

Um mit den Mittelständlern in Kontakt zu kommen, plane der Kreisverband monatliche Betriebsbesuche. Demnächst startet, wie bereits angekündigt, die Aktion „Familienlöwe“. Hierbei werden Unternehmen, die eine besonders familienfreundliche Mitarbeiterführung haben, ausgezeichnet. Einen dazu nötigen Fragebogen, der per Mail an in Frage kommende Betriebe geschickt wird und online ausgefüllt werden kann, hat der Kreisverband bereits erstellt. Die feierliche Verleihung des Familienlöwen ist für Oktober geplant.

Weiterhin werde auch das „Forum Mittelstand“, das von Uwe Kirst eingeführt wurde, weitergeführt, hieß es bei der Versammlung. Zudem solle es Unternehmer-Stammtische an wechselnden Orten unter dem Motto „MU vor Ort“ geben. ft

