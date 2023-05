Am Vatertag geht’s wieder los: Das ist beim 46. Volksfest in Rudelzhausen geboten

Gemütlichkeit und beste Stimmung wie auf dem Bild vom Vorjahr, auf dem sich (v. l.) Pater Paul Zawarczynski, TSV-Ehrenmitglied Werner Rauscher, Michael Beck von Peccoz, Dominik Mertens, Volksfestorganisator Wieland Scheer und Braumeister Stefan Ebensperger zuprosten, sollen auch das 46. Rudelzhauser Volksfest prägen. © Archiv: Hellerbrand

Nur noch wenige Tage, ist es wieder soweit: Vom 18. bis 21. Mai 2023 findet das 46. Volksfest in Rudelzhausen statt. Das Programm hat dabei einiges zu bieten.

Rudelzhausen – Vatertag ist Volksfesttag: Zumindest in Rudelzhausen, wenn am kommenden Donnerstag zum 46. Mal der Reigen der großen Zeltfeste der Hallertau beginnt. Bereits die Bierprobe im Bräustüberl verlief in diesen Tagen verheißungsvoll, als die Macher des Volksfests um Wieland Scheer vom Gerstensaft der Schlossbrauerei kosteten. „Ein super Sud“, lautete Scheers Lob an Braumeister Stefan Ebensperger:

„Fast wieder zu gut“. Eine Anspielung auf das letztjährige Viertages-Fest, das am Samstag einen derartigen Ansturm erlebte, dass kurzzeitig sogar das Bier ausging, weil es den Besuchern so sehr mundete. Doch das passiere heuer nicht mehr, versicherten beide Seiten, was Stefan Ebensperger untermauerte: „Sonst zahl’ ich 100 Maß persönlich.“

Klänge von Sumpfbiber bis Hopfareisser

Die Gefahr ist dennoch groß, denn die Macher vom TSV haben das Volksfest 2023 nochmals aufgepeppt. So wurden das Festzelt um einen Biergartenbereich vergrößert und der Barbereich erweitert. Der Beginn ist am Vatertag um 9.30 Uhr mit einer Gedenkmesse in der Pfarrkirche, nach dem Standkonzert geht’s dann unter den Klängen der Schlossberg-Musikanten und der Kapelle Sumpfbiber zum Zelt. Mit dabei sind wieder zahlreiche Vereine mit Fahnen, ebenso darf die Polit-Prominenz nicht fehlen, die im Wahljahr das Anzapfen aus nächster Nähe verfolgt. Ob Wieland Scheer wieder zum Bierschlegel greift oder der TSV-Vorsitzende Sigi Grimm, blieb bei der Bierprobe noch geheim. Stimmungsvoll wird es ohnehin am gesamten Vatertag, den die Hopfareisser aus Nandlstadt am Abend ausklingen lassen.

Ein Highlight gibt es am Freitag. Grund: Zum Seniorennachmittag, der natürlich allen Besuchern offen steht, geben die fernsehbekannten „Brettl-Spitzen“ um Moderator Jürgen Kirner ab 12 Uhr mittags ein zweistündiges Gastspiel im Festzelt. Ermöglicht hat dies der Sponsor des Altennachmittags, der einstige TSV-Volksfest-Gründer Karl Schapfl. Von 14 bis 18 Uhr geht es dann volkstümlich weiter, Garant hierfür ist „Powerziach“ Martin Kraft mit Musik und Gesang. Am Freitagabend sorgt die Band Tetrapack für Stimmung.

Der Samstag beginnt ab 15 Uhr familienfreundlich mit dem „Nachmittag der kleinen Preise“, ehe ab 18 Uhr die Band HighHaufa für Furore sorgt. Zum Programm zählt auch die Verlosung von mehreren Bierfässern durch Konrad Weiher. Zum Finale am Sonntag gibt’s ab 10 Uhr Festbetrieb mit Mittagstisch und auf der Festwiese eine Oldtimerschau. Den musikalischen Schlusspunkt setzen die Schlossberg-Musikanten.

Martin Hellerbrand

