„Arbeitsfreie Nachmittage“ auf dem Weihnachtsmarkt Rudelzhausen verlost

Vollen Einsatz brachte der Chor der Viertklässler um Lehrer Christoph Stadler, der die Besucher musikalisch in Weihnachtsstimmung versetzte. © Hellerbrand

Klein, aber fein war der Christkindlmarkt am Sonntag in Rudelzhausen. Auf dem Vorplatz am Feuerwehrhaus, direkt zwischen Rathaus und Kirche Mariä Himmelfahrt, ging es stimmungsvoll zu.

Rudelzhausen - Die Besucher hatten sich ab 15 Uhr eingefunden, und zwar besonders viele Eltern: Denn den Auftakt zum Weihnachtszauber übernahm der Chor der Viertklässler der örtlichen Grundschule. „Die Hälfte ist krank“, entschuldigte Lehrerin Silke Meiler-Krebs die Zahl von nur 19 Chormitgliedern, die sich dann jedoch gewaltig ins Zeug legten. Begleitet von Meiler-Krebs am Keyboard war es dann besonders Lehrer Christoph Stadler zu verdanken, der mit viel Mimik und vollem Körpereinsatz die Schüler zur Höchstform bewegte.

Auch die Besucher hatten sichtlich Gefallen an den Darbietungen und summten bei Liedern wie „Ihr Kinderlein kommet“ und „In der Weihnachtsbäckerei“ leise mit. Bei den Stücken „Jingle Bells“ und „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ kamen die Eltern auch der Aufforderung nach, den Gesang der Kleinen mit dem Schwenken von Autoschlüsseln aktiv zu unterstützen. Der Applaus war schließlich groß, und auch das Lehrerkollegium um Rektorin Maria Behr und Stellvertreterin Brigitte Diener ließen die Kinder und aktiven Kollegen hochleben.

Klein und überschaubar war der Rudelzhausener Christkindlmarkt am Sonntag, der nach zwei Jahren Unterbrechung wieder stattfand. Fotos: HELLERBRAND © HELLERBRAND

In seinen Grußworten hatte zuvor 2. Bürgermeister Edwin Lambert das Angebot der Standlbetreiber wertgeschätzt. Denn zwei Jahre Unterbrechung durch die Pandemie hätten Anlass zur Skepsis gegeben, ob der Weihnachtsmarkt wieder organisiert werden könne – was jedoch unbegründet gewesen sei.

So hatten Vereine und Organisationen über ein Dutzend Zelte, Stände und Tische aufgebaut, natürlich passend geschmückt mit Lichterketten und Tannenzweigen. Von Strickwaren über Deko-Artikel bis hin zu Selbstgemachtem reichte das Angebot, außerdem musste dank Würstl, Steaks, Pizza sowie Plätzchen und Waffeln kein Magen knurren.

Am Stand der Grundschule wurde die Losbude um einige besonders begehrte Preise bereichert: 25 Hausaufgaben-Gutscheine. Eine tolle Idee, denn der einmalig gültige Gutschein gewährt dem Schüler einen „arbeitsfreien“ Nachmittag.

Martin Hellerbrand