Aufsitzmäher in Flammen löst Flächenbrand aus - Drei Feuerwehren im Einsatz, eine Person verletzt

Von: Armin Forster

Komplett ausgebrannt ist dieser Böschungsschneider. © Hellerbrand

Drei Feuerwehren eilten am Montag zu einem Waldstück in der Gemeinde Rudelzhausen: Dort hatte ein defekter Aufsitzmäher einen Flächenbrand ausgelöst.

Weihern – Mit der Alarmierung „Brennendes landwirtschaftliches Fahrzeug“ rückten am Montagmittag Einsatzkräfte der Feuerwehren Tegernbach, Grafendorf und Au nach Weihern (Gemeinde Rudelzhausen) in die Nähe der Golfanlage Tegernbach aus. Vor Ort stieß man auf einen in Vollbrand stehenden Aufsitzmäher, der sich an einem Waldrand befand. Die Flammen hatten sich bereits zu einem rund 200 Quadratmeter großen Flächenbrand ausgebreitet und waren auf kleinere Bäume übergesprungen.

Mit vereinten Kräften und unter Atemschutz wurde ein Löschangriff aus mehreren Rohren gestartet, bei dem ein weiteres Ausbreiten unterbunden sowie nach einer halben Stunde erfolgreich vermeldet werden konnte: „Feuer aus!“ Wie die FFW Au berichtet, wurde eine Person bei dem Brand verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Nach zwei Stunden rückten alle Kräfte wieder ab. Wie die Polizei Moosburg mitteilt, beträgt der Sachschaden zwischen 6- und 7000 Euro.

