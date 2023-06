Badesaison mit Einschränkungen: Saniertes Freibad in Tegernbach öffnet wieder

Von: Andrea Hermann

Startklar ist das Tegernbacher Freibad nach der Sanierung. Heute öffnet die Einrichtung ihre Pforten. © Lorenz

In Tegernbach kann ab sofort wieder gebadet werden: Das Freibad ist in die Sommersaison gestartet - nach einjähriger Sanierungszeit.

Tegernbach – Pünktlich zur Badesaison ist es soweit: Das generalsanierte Freibad in Tegernbach öffnet am heutigen Freitag um 11 Uhr seine Pforten. Damit sind die einjährige Bauarbeiten abgeschlossen und dem Badespaß steht nichts mehr im Weg. Erst vor wenigen Tagen hatte Bürgermeister Michael Krumbucher, ohne einen konkreten Tag zu nennen, im FT-Gespräch angekündigt: „Im Juni ist das Freibad Tegernbach auf.“

Und tatsächlich kann die Badesaison losgehen – wenn auch mit Einschränkungen: „Vorerst dürfen nur die ausgewiesenen Bereiche der Grünanlage betreten werden“, teilt die Gemeinde mit. Und auch der Kioskbetrieb findet zum Auftakt der Saison „noch mit Einschränkungen statt“. Zudem sind die Gruppenumkleiden noch gesperrt. Doch immerhin kann schon gebadet werden – und zwar täglich von 10 bis 20 Uhr. Die Saisonkarten können im Rathaus oder im Freibad während der Öffnungszeiten erworben werden.

Somit haben die Bürger aus der Hallertau doppelten Grund zur Freude: Bereits am Mittwoch wurde das aufwändig sanierte Waldbad in Nandlstadt freigegeben, nun also folgt das Tegernbacher Freibad. Noch in der Warteschleife hängt indes das Freibad in Gammelsdorf: Das sanierungsbedürftige Bad soll durch einen Neubau ersetzt werden. Doch konkrete Pläne dafür gibt es bislang noch nicht.

Auch im frisch sanierten Waldbad in Nandlstadt hat die Badesaison begonnen.