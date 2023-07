Bei diesem Fest lassen sie nichts anbrennen: Feuerwehr Enzelhausen feiert drei Tage lang 150. Geburtstag

Programm präsentiert

Die Vorfreude bei der Feuerwehr Enzelhausen steigt: Ende August steht ein Festwochenende zum 150. Geburtstag an. Nun wurde das Programm präsentiert.

Enzelhausen – Die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Enzelhausen planen schon seit vielen Monaten – nun stehen der Ablauf und alle weiteren Modalitäten fest: Von 25. bis 27. August feiern die Floriansjünger auf dem Volksfestplatz in Rudelzhausen das Festwochenende zu ihrem 150-jährigen Bestehen. Hierzu ist die gesamte Bevölkerung eingeladen.

Der Freitag

Der Auftakt des Fests findet am Freitagabend mit der Party „Hall of Flames“ im eigens aufgestellten Festzelt am Volksfestplatz statt. Die ganze Nacht über legen die beiden DJ‘s Matthias Bugl und Martin Schönhuber auf und sorgen so für Stimmung bei den Partygästen. Der Barbetrieb soll bis in die frühen Morgenstunden gehen. Karten hierzu werden vorab in den Raiffeisenbanken Rudelzhausen und Mainburg sowie in der Sparkasse in Au verkauft, auch an der Abendkasse sind Tickets erhältlich.

Der Samstag

Der nächste Programmpunkt folgt am Samstag mit dem Familiennachmittag ab 14 Uhr. Für Speis und Trank ist mit Rollbraten, Pommes, Currywurst, sowie Steak- und Würstlsemmeln gesorgt, ebenso gibt es kalte Brotzeiten. Für die Kinder wird ein eigener Parcours vorbereitet, wo sie sich wie ihre großen Vorbilder der FireFit-Meisterschaften im HAIX Kids Parcours messen können, auch ein Sandkasten und Kinderschminken sind geplant.

Auf der Ausstellungsfläche der Festwiese nebenan ist am Nachmittag für Jung und Alt einiges geboten. Neben Dutzenden Fahrzeugen der Feuerwehren aus der Region werden auch einige Spezialfahrzeuge zu sehen sein, unter anderem von der Werkfeuerwehr der TUM oder der Audi AG in Ingolstadt. Außerdem stellen Rettungsdienst und Polizei ihre Fahrzeuge aus und stehen für Gespräche zur Verfügung. Als Besonderheit wird ebenfalls der Autokran des THW Freising auf der Ausstellungsfläche zu sehen sein sowie ein Hubschrauber. Ab 18 Uhr heizt dann die Partyband Volle Power aus Osterwaal den Gästen im Zelt wieder ordentlich ein.

Der Sonntag

Der Festsonntag beginnt um 7 Uhr mit dem Einholen der Vereine und dem obligatorischen Weißwurstfrühstück, um 9.30 Uhr folgt ein Festgottesdienst im Zelt. Nach dem Mittagstisch geht es weiter mit dem feierlichen Festumzug unter musikalischer Begleitung durch verschiedene Blaskapellen durch den Ort – ein weiterer Höhepunkt des Wochenendes. Ab zirka 15 Uhr spielt schließlich die Partyband Zruck zu Dir, wie auch schon an den Tagen zuvor bei gleichzeitigem Festzelt- und Barbetrieb.

